Acțiunea în justiție a fost depusă la un tribunal federal din Pittsburgh, Pennsylvania, potrivit Reuters. Reclamanții cer despăgubiri financiare și o hotărâre judecătorească prin care Statele Unite să fie obligate să înceteze atacurile letale asupra ambarcațiunilor din Marea Caraibilor și Oceanul Pacific.

În documentele depuse în instanță, cei 16 pescari descriu atacul din 17 martie 2026 asupra navei Negra Francisca Duarte II, pe care îl consideră parte a unei campanii militare americane fără precedent și vădit ilegale.

Două drone au lovit ambarcațiunea. Pescarii au sărit în ocean pentru a se salva

Potrivit plângerii, două drone înarmate, lansate de pe o navă operată de Statele Unite, au atacat vasul de pescuit în timp ce acesta naviga în Oceanul Pacific.

Exploziile au provocat un incendiu devastator, care a distrus ambarcațiunea. Doi dintre cei 16 membri ai echipajului au suferit arsuri grave.

Foto: Ilustrație din campania SUA din Pacific

Pentru a scăpa de flăcări, pescarii au fost nevoiți să sară în ocean și să se refugieze în mici bărci de salvare.

Supraviețuitorii susțin că s-au îndreptat spre ceea ce credeau că este o navă de pescuit ton, însă au fost întâmpinați de bărbați înarmați, îmbrăcați în uniforme de tip militar, care vorbeau limba engleză.

Ulterior, pescarii au fost transferați pe o navă salvadoriană, care i-a transportat timp de șapte zile până într-un port din El Salvador.

Potrivit relatărilor publicate de The Guardian, pescarii susțin că au fost reținuți ulterior într-un centru de detenție din El Salvador, unde au rămas mai multe săptămâni.

„Barca era tot ce aveam”. Mărturia căpitanului care a supraviețuit atacului

Hernan Flores, căpitanul ambarcațiunii distruse, a declarat pentru Reuters că a decis să acționeze în justiție autoritățile americane deoarece echipajul și-a pierdut principala sursă de venit.

„Am intentat procesul pentru că barca era tot ce aveam. Nimeni din Ecuador nu ne ajută”, a declarat acesta.

Căpitanul susține că pescarii dispun de suficiente dovezi pentru a demonstra consecințele atacului asupra tuturor celor 16 membri ai echipajului.

„Ne-au provocat toate acele pagube și, prin voința lui Dumnezeu, suntem în viață”, a adăugat Flores.

Potrivit Human Rights Watch, ambarcațiunea fusese inspectată de autoritățile ecuadoriene chiar în dimineața atacului, fără să fie descoperite dovezi ale unor activități ilegale, conform mărturiilor echipajului și avocatului proprietarului.

CIA, suspectată că s-ar afla în spatele atacurilor

Statele Unite au recunoscut că desfășoară atacuri aeriene împotriva unor ambarcațiuni despre care susțin că sunt folosite de narcoteroriști, în cadrul operațiunii militare Southern Spear.

Cu toate acestea, autoritățile americane au declarat că nu dețin informații despre atacul asupra navei Negra Francisca Duarte II și asupra altor două ambarcațiuni ecuadoriene scufundate în cursul acestui an.

În august, The Washington Post a relatat că cele trei nave ar fi fost vizate în cadrul unui program al Agenției Centrale de Informații (CIA).

Cel puțin 235 de morți în atacurile americane asupra ambarcațiunilor

Procesul are loc pe fondul extinderii campaniei militare americane împotriva rețelelor de trafic de droguri din America Latină.

Potrivit documentelor judiciare, Statele Unite au desfășurat 71 de atacuri asupra ambarcațiunilor din Pacific și Caraibe, începând din septembrie 2025. Aceste operațiuni ar fi provocat moartea a cel puțin 235 de persoane și rănirea multor altora..

Avocații pescarilor susțin că operațiunile militare americane încalcă legislația internațională și că persoanele vizate nu pot fi considerate automat ținte militare legitime doar pe baza unor suspiciuni privind traficul de droguri.

„Nu poți să mergi prin lume încercând să ucizi oameni și să lași impunitatea să domnească”, a declarat pentru Reuters avocatul Jorge Chiriboga.