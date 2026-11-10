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Marco Rubio anunță că SUA nu are în plan operațiuni militare majore împotriva Iranului. Secretarul de stat explică motivul

Marco Rubio, secretarul general al SUA, anunță că administrația Trump nu are în plan operațiuni militare majore împotriva Iranului, întrucât efectele economice „sunt extraordinare și se intensifică”.
Marco Rubio anunță că SUA nu are în plan operațiuni militare majore împotriva Iranului. Secretarul de stat explică motivul
Coralia Frigea
10 nov. 2026, 18:53, Știri externe
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Marco Rubio, secretarul de stat al SUA, a declarat marți că le-a transmis aliaților din G7 rezultatele sancțiunilor economice și ale blocadei navale impuse de administrația Trump.

Mai mult, secretarul de stat spune că, datorită intensificărilor măsurilor economice, SUA, nu preconizează operațiuni militare majore în regiunea Iranului.

Concluziile discuțiilor cu aliații din G7

Conform Reuters, Rubio a declarat de la Paris, după cele două zile de întâlniri cu aliații din G7, că afirmațiile potrivit cărora renunțarea la acțiunile militare ar duce la un impas nu ar fi adevărate.

„Presiunea economică exercitată asupra Iranului în acest moment este extraordinară și se intensifică. Crește pe zi ce trece”, a declarat Marco Rubio.

Secretarul de stat a clarificat și declarațiile recente ale președintelui SUA, Donald Trump. Rubio confirmă că aliații din Orientul Mijlociu i-au transmis lui Trump informațiile despre noua evaluare.

Trump se mulțumește cu sancțiunile economice

Președintele SUA a declarat luni că vrea să amâne noi atacuri împotriva Iranului, în urma apelurilor venite de la țările din regiune. Și Qatarul ar fi cerut acest lucru, a afirmat Trump, la Casa Albă.

„Nu este nevoie să lansăm atacuri militare dacă atingem același obiectiv prin mijloace economice și presiune economică. Asta nu înseamnă impas. […] Iranul nu s-a confruntat niciodată cu imposibilitatea de a-și vinde energia pe piața mondială așa cum se întâmplă astăzi”, spunea șeful SUA.

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