Administrația Trump solicită 50 de miliarde de dolari pentru a remedia sistemul de control al traficului aerian după ce toate zborurile au fost suspendate

Președintele american Donald Trump a rupt duminică tăcerea pe platforma sa de socializare Truth Social, declarând că Congresul ar trebui să aprobe banii de care sistemul are „disperată nevoie”.

De asemenea, liderul de la Casa Albă a numit sistemul drept „ridicol”, pentru faptul că are 50 de ani, potrivit Euronews.

Congresul SUA a aprobat în 2025 o sumă de 12,5 miliarde de dolari pentru modernizarea sistemelor Administrației Federale a Aviației (FAA), dintre care unele datează din anii 1960. Prima fază urmează să fie finalizată până în decembrie 2028.

Administratorul FAA, Bryan Bedford, le-a spus parlamentarilor în septembrie că o a doua fază ar costa cu cel puțin 10 miliarde de dolari mai mult. Un proiect de lege din septembrie, emis de senatorul republican Eric Schmitt, solicita investiții noi în valoare de aproximativ 30 de miliarde de dolari.

Secretarul american pentru transporturi, Sean Duffy, a declarat vineri că dorește 50 de miliarde de dolari pentru controlul traficului aerian și a precizat că va trimite luni parlamentarilor o solicitare detaliată.

Potrivit acestuia, problema de vineri a început când un antreprenor federal a înlocuit o secțiune de cablu vechi de cupru cu un cablu de fibră optică la o instalație din El Dorado, Arkansas. Când routerul a fost pornit, a apărut o defecțiune la o instalație din Amarillo, Texas, care s-a extins la suspendarea zborurilor la nivel național.

Duffy a declarat că fondurile sunt necesare pentru a construi o „arhitectură complet nouă” pentru rețea. El a spus că firmele de telecomunicații ar putea să o implementeze „mâine” dacă ar exista finanțare.

Democrații spun că susțin o îmbunătățire, dar pun la îndoială costul. Cei din Comisia pentru Transporturi a Camerei Reprezentanților spun că majoritatea banilor alocați anul trecut au rămas necheltuiți, potrivit sursei citate.