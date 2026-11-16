Prima pagină » Știrile zilei » Administrația Trump solicită 50 de miliarde de dolari pentru a remedia sistemul de control al traficului aerian după ce toate zborurile au fost suspendate

Administrația Trump solicită 50 de miliarde de dolari pentru a remedia sistemul de control al traficului aerian după ce toate zborurile au fost suspendate

Administrația Trump face presiuni asupra Congresului pentru o finanțare de 50 de miliarde de dolari pentru revizuirea sistemului de control al traficului aerian, după ce toate zborurile au fost suspendate vineri la nivel național.
Administrația Trump solicită 50 de miliarde de dolari pentru a remedia sistemul de control al traficului aerian după ce toate zborurile au fost suspendate
Ioana Târziu
16 nov. 2026, 11:04, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Președintele american Donald Trump a rupt duminică tăcerea pe platforma sa de socializare Truth Social, declarând că Congresul ar trebui să aprobe banii de care sistemul are „disperată nevoie”.

De asemenea, liderul de la Casa Albă a numit sistemul drept „ridicol”, pentru faptul că are 50 de ani, potrivit Euronews.

Congresul SUA a aprobat în 2025 o sumă de 12,5 miliarde de dolari pentru modernizarea sistemelor Administrației Federale a Aviației (FAA), dintre care unele datează din anii 1960. Prima fază urmează să fie finalizată până în decembrie 2028.

Administratorul FAA, Bryan Bedford, le-a spus parlamentarilor în septembrie că o a doua fază ar costa cu cel puțin 10 miliarde de dolari mai mult. Un proiect de lege din septembrie, emis de senatorul republican Eric Schmitt, solicita investiții noi în valoare de aproximativ 30 de miliarde de dolari.

Secretarul american pentru transporturi, Sean Duffy, a declarat vineri că dorește 50 de miliarde de dolari pentru controlul traficului aerian și a precizat că va trimite luni parlamentarilor o solicitare detaliată.

Potrivit acestuia, problema de vineri a început când un antreprenor federal a înlocuit o secțiune de cablu vechi de cupru cu un cablu de fibră optică la o instalație din El Dorado, Arkansas. Când routerul a fost pornit, a apărut o defecțiune la o instalație din Amarillo, Texas, care s-a extins la suspendarea zborurilor la nivel național.

Duffy a declarat că fondurile sunt necesare pentru a construi o „arhitectură complet nouă” pentru rețea. El a spus că firmele de telecomunicații ar putea să o implementeze „mâine” dacă ar exista finanțare.
Democrații spun că susțin o îmbunătățire, dar pun la îndoială costul. Cei din Comisia pentru Transporturi a Camerei Reprezentanților spun că majoritatea banilor alocați anul trecut au rămas necheltuiți, potrivit sursei citate.

Recomandarea video

„Dacă mai are roți, dacă mai are oglinzi, dacă are cheia în contact” / Cel mai stupid spor găsit la STB
G4Media
Svitolina a ignorat-o pe Andreeva pe podiumul de la Turneul Campioanelor, apoi a venit rândul rusoaicei la microfon! Cuvintele adresate
GSP.ro
Romanticii incurabili de dincolo de gratii. Plicuri pline cu droguri, sub formă de scrisori de dragoste, ajung în penitenciare. De multe ori, gardienii spulberă romantismul și descoperă adevărate rețele
Gandul
Motivul real pentru care Ian și Mira au fost dați afară de la Insula Iubirii. Adevărul e cu totul altul
Cancan
FOTO. Roberta, noua ispită din liga lui Cristi Chivu! Blonda arată spectaculos
Prosport
117,7 miliarde de euro în 20 ani de când România a devenit membru UE: unde au ajuns banii europeni ai României. Bilanț: trei euro primiți pentru fiecare euro dat
Libertatea
Zodia care va fi răsplătită de Univers tot anul 2027. Va realiza tot ce și-a propus: se anunță câștiguri importante
CSID
Mașina Zilei: Nu este SUV, dar are tot ce îi trebuie unei familii. Cât costă o Škoda Octavia Combi din 2021
Promotor