Un lider islamic din Melbourne, ce are legături cu un suspect de deturnare a unui avion Flydubai, condamnă „acuzațiile false”

Potrivit procurorilor, copilotul avionului, un bărbat din Oman, s-a radicalizat pentru prima dată în timpul studiilor în Australia, dar nici centrul comunitar, nici Hamza nu sunt acuzați de vreo infracțiune, informează AFP, citată de France24.

Un bărbat din Melbourne, al cărui centru comunitar islamic a fost asociat de procurorii din Emiratele Arabe Unite cu copilotul care l-ar fi atacat căpitanul unui avion al companiei Flydubai, a respins „acuzațiile false”.

Copilotul din Oman, aflat acum în arest în EAU, s-a inspirat din atacurile sinucigașe ale Al-Qaeda din 11 septembrie 2001 și și-a pus în aplicare planul „cu scopul de a provoca cât mai multe victime”, potrivit concluziilor procurorului din Emiratele Arabe Unite, publicate săptămâna trecută de mass-media de stat.

Radicalizat pentru prima dată în Australia

Potrivit procurorului, copilotul s-a radicalizat pentru prima dată în timp ce studia la Universitatea RMIT din Australia, „prin citirea literaturii extremiste și urmărirea conținutului online care glorifica organizațiile teroriste și atacurile sinucigașe”.

Procurorul a susținut că acesta a intrat în contact acolo cu o organizație cunoscută sub numele de „My Centre” (n.r. – Centrul meu), condusă de un libanez pe nume Abu Hamza. Nici „My Centre”, nici Abu Hamza nu sunt acuzați de vreo faptă penală.

Într-un videoclip postat pe rețelele sociale, Abu Hamza – numit de presa locală și Samir Mohtadi – a ripostat la ceea ce a numit „acuzații false”. „De-a lungul secolelor… cei drepți au fost mereu atacați, maltratați, acuzați, uciși, închiși – și așa stau lucrurile”, a susținut el. „Uneori, cel mai bine este să nu spui nimic. Vor continua să te acuze… să lanseze acuzații false”, a acuzat liderul islamic. El nu a comentat direct afirmațiile procurorului din Emiratele Arabe Unite. A încercat să deturneze un avion cu pasageri

Declarațiile vin pe fondul tentativei nereușite de deturnare a unui avion Flydubai, care zbura la la Dubai la Tel Aviv în 30 septembrie. Copilotul avionului, care este principalul suspect, este acuzat că a folosit un topor de urgență pentru a-l ataca pe căpitanul indian al avionului, Smit Machchhar, care a ripostat și a încercat să ceară ajutor.

Un alt pilot desemnat pentru zborul de întoarcere, care se afla și el la bord, „a observat că ușa cabinei de pilotaj se deschidea și se închidea în mod repetat, într-un mod neobișnuit”, potrivit concluziilor anchetei.