Raed Arafat respinge acuzațiile din dosarul elicopterului SMURD: „Nu am săvârșit nicio faptă penală”

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, a respins vineri, într-un mesaj publicat pe Facebook, acuzațiile care i se aduc în dosarul privind elicopterul SMURD înlocuit în baza unei polițe de asigurare.

Acesta susține că nu a săvârșit nicio faptă penală, considerând că acuzațiile sunt lipsite de fundament factual și juridic.

„Resping categoric acuzațiile care mi se aduc și îmi mențin poziția exprimată încă de la începutul acestei anchete. Nu am săvârșit nicio faptă penală și consider că acuzațiile formulate împotriva mea sunt lipsite de fundament factual și juridic”, a transmis șeful DSU.

Acesta a declarat că „vorbim despre înlocuirea unui elicopter distrus într-un accident, în baza unei asigurări, fără ca statul român să fi suferit vreun prejudiciu din această operațiune” și că „instanțele de judecată au pronunțat deja mai multe hotărâri favorabile în procedurile privind măsurile asigurătorii, inclusiv ridicarea integrală a acestora”.

Șeful DSU a prezentat și un fragment din motivarea uneia dintre hotărârile judecătorești. Instanța a reținut că elicopterul nu a fost ascuns și că introducerea sa în țară a urmat o procedură administrativă transparentă.

„Pentru a exista suspiciunea de contrabandă în forma reţinută, trebuie să existe o acțiune frauduloasă de ascundere sau eludare a autorităților or, aşa cum s-a reţinut mai sus, elicopterul nu a fost ascuns, ci introducerea lui în țară a urmat un traseu administrativ deschis, transparent, precedat chiar de o solicitare oficială de îndrumare trimisă către Vamă de către I.G.Av.”, se arată în fragmentul citat de Raed Arafat.

Șeful DSU spune că această concluzie a instanței contrazice acuzația de contrabandă formulată împotriva sa. Potrivit acestuia, „eventualele aspecte juridice care ar putea fi discutate sunt de natură fiscală, nu penală”.

„Consider că această constatare judiciară este esențială și contrazice chiar premisa acuzației de contrabandă care mi se aduce. În opinia mea, eventualele aspecte juridice care ar putea fi discutate sunt de natură fiscală, nu penală”, a transmis Arafat.

„Trimiterea în judecată nu reprezintă o condamnare și nu înlătură prezumția de nevinovăție. Am încredere că, în cadrul unui proces public și contradictoriu, adevărul va putea fi stabilit pe baza probelor, nu a unor interpretări sau speculații”, a afirmat șeful DSU.

Raed Arafat a precizat că își va continua activitatea în cadrul Departamentului pentru Situații de Urgență, aflându-se, în acest moment, în afara țării, unde participă la o ședință de lucru.

„Voi continua să îmi exercit responsabilitățile profesionale cu aceeași seriozitate și dedicare. În acest moment mă aflu în afara țării, participând la o ședință de lucru, motiv pentru care nu pot răspunde individual solicitărilor reprezentanților presei. Voi reveni cu precizări suplimentare, dacă va fi cazul, atunci când va fi posibil”, a transmis Raed Arafat.

Știrea inițială

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), a fost trimis în judecată de Parchetul Militar, în dosarul privind achiziționarea unui elicopter pentru SMURD din Marea Britanie.

Acesta este acuzat de infracțiuni la regimul vamal, în legătură cu introducerea aeronavei în România fără plata TVA, potrivit informațiilor de pe portalul justiție.

Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel București a anunțat, pe 21 aprilie, că Raed Arafat și alte 16 persoane sunt urmărite penal pentru contrabandă, în formele coautoratului, complicității și instigării. Ancheta vizează modul în care elicopterul a fost adus în țară, cu presupusa eludare a obligațiilor vamale.

După audierea sa la Parchet, în aprilie, Raed Arafat a susținut că includerea sa în dosar este „forțată și artificială, prin enunțarea unor pretinse teze de complicitate sau decoordonare a unor activități”.

„Am fost făcut inculpat și înștiințat că am această calitate în dosarul cu elicopterul. Eu ca persoană am dreptul să mă apăr. Am două limite. În limita legii și în limita decenței. Voi face orice ca să mă mențin între aceste două limite”, a declarat șeful DSU.

„Eu nu știu cum poate fi justificată această faptă cu elicopterul. Vama a fost înștiințată de venirea elicopterului. S-au făcut adrese la mai multe instituții, toate erau informate. Vama a dat un punct de vedere IGAV. A fost corespondență între Vamă și IGAV. Nimeni de 9 ani nu a venit să spună trebuie să plătiți pentru elicopter”, a afirmat Raed Arafat.

Șeful DSU a contestat și încadrarea faptei drept contrabandă, argumentând că elicopterul a fost folosit exclusiv în interesul statului și al pacienților.

„Contrabanda înseamnă să aduci pe ascuns un bun în folosul cuiva. Acest bun este exclusiv în interesul acestui stat. A făcut 40 de misiuni externe. Are deja mii de ore de zbor exclusiv în interesul strict al pacienților”, a explicat acesta.

Ce vizează dosarul

Ancheta privește modul în care Inspectoratul General de Aviație (IGAV) a primit, în 2017, un elicopter ca despăgubire, după accidentul aviatic din 2016, în care o aeronavă SMURD s-a prăbușit în apropierea localității Haragîș din Republica Moldova.

În urma accidentului, toți cei patru membri ai echipajului au murit.

În cadrul procedurii de soluționare a dosarului de daună, asiguratorul le-a oferit autorităților române două variante de despăgubire: plata unei sume de bani sau înlocuirea elicopterului distrus cu o altă aeronavă. Autoritățile au ales a doua variantă.

Procurorii susțin că elicopterul primit ca despăgubire a fost introdus și folosit în România fără îndeplinirea formalităților vamale.

În cadrul anchetei, procurorii au instituit măsuri asigurătorii asupra bunurilor și conturilor lui Raed Arafat. Măsuri similare au fost luate și în cazul altor persoane și companii vizate de dosar.