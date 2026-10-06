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Un nou detaliu șocant în cazul atacului FlyDubai: pilotul fusese considerat un risc în Oman, dar a ajuns să opereze un zbor spre Israel

Un nou detaliu ridică semne de întrebare după atacul asupra unui avion FlyDubai cu destinația Tel Aviv. Autoritățile din Emiratele Arabe Unite trimiseseră Israelului informații despre pasageri și echipaj înaintea zborului, inclusiv date despre piloți.
Un nou detaliu șocant în cazul atacului FlyDubai: pilotul fusese considerat un risc în Oman, dar a ajuns să opereze un zbor spre Israel
Sursa foto: X
Victor Dan Stephanovici
06 oct. 2026, 13:58, Știri externe
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Incidentul a avut loc miercuri, la bordul unui avion FlyDubai care zbura din Dubai spre Tel Aviv, cu 182 de persoane la bord. Potrivit AP, copilotul, cetățean al Omanului, este acuzat că l-a atacat pe comandantul indian al aeronavei cu toporul de urgență din cockpit. Ulterior, ar fi încercat să preia controlul avionului și să îl prăbușească.

Emiratele tratează incidentul drept un atac terorist

Avionul a pierdut rapid din altitudine, însă comandantul rănit a reușit să deschidă ușa cockpitului. Pasagerii și alte persoane aflate la bord au intervenit și l-au imobilizat pe atacator. Aeronava a efectuat o aterizare de urgență în Arabia Saudită.

Ancheta condusă de autoritățile din Emiratele Arabe Unite tratează incidentul drept un atac terorist. Unul dintre cele mai importante elemente apărute acum este trecutul copilotului. Potrivit unor oficiali citați de Associated Press, acesta fusese împiedicat să mai zboare în Oman din cauza unor îngrijorări legate de opiniile sale extremiste.

Ulterior, bărbatul a fost angajat de compania aeriană cu sediul în Emiratele Arabe Unite. Nu este clar în ce măsură informațiile privind trecutul său au fost verificate înainte de angajare.

UAE trimisese Israelului informațiile despre echipaj

Autoritățile UAE au transmis Israelului, înaintea zborului, informații despre pasageri și membrii echipajului. Datele includeau naționalitățile acestora. Oficialii regionali citați de AP spun că Israelul nu a identificat niciun pasager sau membru al echipajului drept o amenințare.

Aici apare însă o dispută între instituțiile israeliene. Shin Bet a indicat că Ministerul Transporturilor este responsabil pentru verificarea listelor pasagerilor curselor străine. Ministrul Transporturilor, Miri Regev, a susținut însă că ministerul său nu a primit lista și nici avertismente privind vreun membru al echipajului.

Un responsabil israelian din domeniul securității aviatice a explicat că autoritățile se bazează în mare parte pe verificările efectuate la nivel local. Ele nu au capacitatea de a efectua verificări aprofundate pentru fiecare pasager al fiecărui zbor. Transmiterea listelor este o procedură obișnuită în aviația internațională. Problema ridicată acum de anchetatori este dacă informațiile disponibile despre copilot ar fi trebuit să genereze o alertă.

Netanyahu a cerut verificarea securității aviației

Premierul Benjamin Netanyahu i-a cerut șefului Consiliului Național de Securitate să desemneze o persoană care să verifice toate aspectele de securitate privind aviația civilă străină care operează în Israel. Un alt element investigat este faptul că suspectul era cetățean al Omanului. Omanul nu are relații diplomatice cu Israelul.

Netanyahu a afirmat că Israelul are de mult timp acorduri cu operatorii aerieni străini pentru a împiedica piloții proveniți din state fără relații diplomatice cu Israelul să opereze zboruri către țară. Nu este clar încă de ce această restricție nu a împiedicat copilotul să opereze cursa FlyDubai.

În paralel, autoritățile din Australia investighează perioada în care suspectul a locuit în această țară în urmă cu aproximativ un deceniu. Universitatea RMIT din Melbourne a confirmat că acesta fusese înscris la instituție, fără să finalizeze însă studiile de inginerie. Ancheta internațională continuă, iar autoritățile încearcă să stabilească atât motivația atacului, cât și modul în care un pilot considerat anterior un posibil risc de securitate a ajuns să opereze un zbor internațional către Israel.

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