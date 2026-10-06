Un nou detaliu șocant în cazul atacului FlyDubai: pilotul fusese considerat un risc în Oman, dar a ajuns să opereze un zbor spre Israel

Incidentul a avut loc miercuri, la bordul unui avion FlyDubai care zbura din Dubai spre Tel Aviv, cu 182 de persoane la bord. Potrivit AP, copilotul, cetățean al Omanului, este acuzat că l-a atacat pe comandantul indian al aeronavei cu toporul de urgență din cockpit. Ulterior, ar fi încercat să preia controlul avionului și să îl prăbușească.

Emiratele tratează incidentul drept un atac terorist

Avionul a pierdut rapid din altitudine, însă comandantul rănit a reușit să deschidă ușa cockpitului. Pasagerii și alte persoane aflate la bord au intervenit și l-au imobilizat pe atacator. Aeronava a efectuat o aterizare de urgență în Arabia Saudită.

Ancheta condusă de autoritățile din Emiratele Arabe Unite tratează incidentul drept un atac terorist. Unul dintre cele mai importante elemente apărute acum este trecutul copilotului. Potrivit unor oficiali citați de Associated Press, acesta fusese împiedicat să mai zboare în Oman din cauza unor îngrijorări legate de opiniile sale extremiste.

Ulterior, bărbatul a fost angajat de compania aeriană cu sediul în Emiratele Arabe Unite. Nu este clar în ce măsură informațiile privind trecutul său au fost verificate înainte de angajare.

Let’s talk about that missing rudder of Flydubai 1073 B737 MAX 8.

The aerodynamic forces involved may have been large enough to cause rudder failure through aerodynamic flutter during the extreme overspeed.

The aircraft descended more than 14,000 ft in under 30 seconds.

Even without significant rudder deflection, the loads could potentially damage or tear apart the control surface. Massive overspeed + an extremely high descent rate could generate side loads far exceeding the tail’s structural design limits. And the fact that the aircraft apparently did not lose the entire vertical stabilizer is a miracle. The rudder is attached to the trailing edge of the vertical stabilizer and moves left or right to control yaw. In normal operation, the pilot controls the rudder using the rudder pedals or rudder trim control. The yaw damper and wheel-to-rudder interconnect system also automatically control rudder movement. The authority limiter reduces maximum rudder movement. At specified airspeeds, the FSEU opens the main rudder PCU authority-limiter solenoid valve, limiting the hydraulic force produced by the PCU and therefore limiting rudder authority. So, when we look at the missing rudder, the key question is: what loads was that rudder subjected to during the extreme descent and overspeed? The exact failure mechanism still needs to be established by investigators. — Turbine Traveller (@Turbinetraveler) September 30, 2026

UAE trimisese Israelului informațiile despre echipaj

Autoritățile UAE au transmis Israelului, înaintea zborului, informații despre pasageri și membrii echipajului. Datele includeau naționalitățile acestora. Oficialii regionali citați de AP spun că Israelul nu a identificat niciun pasager sau membru al echipajului drept o amenințare.

Aici apare însă o dispută între instituțiile israeliene. Shin Bet a indicat că Ministerul Transporturilor este responsabil pentru verificarea listelor pasagerilor curselor străine. Ministrul Transporturilor, Miri Regev, a susținut însă că ministerul său nu a primit lista și nici avertismente privind vreun membru al echipajului.

Un responsabil israelian din domeniul securității aviatice a explicat că autoritățile se bazează în mare parte pe verificările efectuate la nivel local. Ele nu au capacitatea de a efectua verificări aprofundate pentru fiecare pasager al fiecărui zbor. Transmiterea listelor este o procedură obișnuită în aviația internațională. Problema ridicată acum de anchetatori este dacă informațiile disponibile despre copilot ar fi trebuit să genereze o alertă.

Netanyahu a cerut verificarea securității aviației

Premierul Benjamin Netanyahu i-a cerut șefului Consiliului Național de Securitate să desemneze o persoană care să verifice toate aspectele de securitate privind aviația civilă străină care operează în Israel. Un alt element investigat este faptul că suspectul era cetățean al Omanului. Omanul nu are relații diplomatice cu Israelul.

Netanyahu a afirmat că Israelul are de mult timp acorduri cu operatorii aerieni străini pentru a împiedica piloții proveniți din state fără relații diplomatice cu Israelul să opereze zboruri către țară. Nu este clar încă de ce această restricție nu a împiedicat copilotul să opereze cursa FlyDubai.

În paralel, autoritățile din Australia investighează perioada în care suspectul a locuit în această țară în urmă cu aproximativ un deceniu. Universitatea RMIT din Melbourne a confirmat că acesta fusese înscris la instituție, fără să finalizeze însă studiile de inginerie. Ancheta internațională continuă, iar autoritățile încearcă să stabilească atât motivația atacului, cât și modul în care un pilot considerat anterior un posibil risc de securitate a ajuns să opereze un zbor internațional către Israel.