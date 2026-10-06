Israelul și-a ridicat avioanele de luptă după tentativa de deturnare a cursei FlyDubai. Care era scenariul-limită

Peste 150 de cetățeni israelieni se aflau în avion, însă autoritățile se temeau de un posibil atac de tipul celor din 11 septembrie 2001, potrivit CBS News.

Incidentul s-a produs săptămâna trecută, în timpul unei curse care zbura din Dubai către Tel Aviv. Copilotul l-ar fi înjunghiat pe comandant în cockpit și ar fi încercat să prăbușească aeronava, potrivit declarațiilor atribuite premierului Benjamin Netanyahu, comandantului aeronavei și unor pasageri.

Avionul a pierdut 14.000 de picioare altitudine

După ce aeronava a coborât brusc aproximativ 14.000 de picioare, Forțele Aeriene Israeliene au încercat să contacteze echipajul, însă nu au primit răspuns din cockpit.

Autoritățile au activat atunci procedurile pregătite pentru situația în care o aeronavă civilă ar putea fi folosită într-un atac. Un centru de comandă a fost operaționalizat, spațiul aerian israelian a fost închis, iar avioane de vânătoare au fost ridicate de la sol.

Situația s-a schimbat înainte ca aeronava să ajungă în apropierea Israelului. La circa 400 de mile de țară, avionul și-a modificat direcția către Arabia Saudită, iar autoritățile saudite au trimis, la rândul lor, avioane militare. Israelul a decis în acel moment să-și retragă aparatele de luptă.

Potrivit relatărilor despre incident, comandantul rănit ar fi reușit să se lupte cu copilotul suficient timp pentru a debloca ușa cockpitului. Mai mulți pasageri israelieni și membri ai personalului FlyDubai l-ar fi imobilizat ulterior pe presupusul atacator.

Doi piloți aflați în afara serviciului și care călătoreau la bord ar fi preluat apoi controlul aeronavei și au efectuat o aterizare de urgență la Tabuk, în Arabia Saudită.

Netanyahu ar fi avut ultimul cuvânt pentru doborârea avionului

Surse israeliene cu informații directe despre procedură susțin că, dacă zborul 1073 ar fi continuat să se apropie de Israel, avioanele militare ar fi fost trimise inclusiv în spațiul aerian iordanian pentru a verifica situația.

Piloții militari ar fi trebuit să se apropie cât mai mult de aeronavă, să inspecteze vizual cockpitul și să încerce să stabilească un contact cu pilotul. Ulterior, ar fi verificat și situația din cabina pasagerilor.

În eventualitatea confirmării unei deturnări, în condițiile în care persoanele care controlau aeronava nu răspundeau prin radio și nu formulau revendicări, ministrul israelian al Apărării și premierul urmau să fie implicați direct în luarea unei decizii.

Protocolul israelian permite, în ultimă instanță, doborârea unei aeronave considerate ostile care se îndreaptă spre țară, însă ordinul ar fi putut fi dat numai de premier.

Potrivit surselor citate, autoritățile considerau că pierderea avionului de pasageri putea deveni răul mai mic dacă alternativa ar fi fost prăbușirea deliberată a aeronavei peste aeroport sau asupra unei ținte importante dintr-o zonă populată, precum complexul de clădiri Azrieli.

Copilotul ar fi vrut să lovească aeroportul Ben Gurion

Ancheta încearcă să stabilească motivația copilotului și momentul în care acesta ar fi conceput atacul.

Un oficial israelian a declarat că suspectul ar fi afirmat, în timpul interogatoriului desfășurat în Emiratele Arabe Unite, că plănuia atacul încă dinainte de a fi angajat de FlyDubai.

Surse apropiate anchetei l-au identificat drept Hamam al Hamami, cetățean din Oman. Potrivit informațiilor preliminare, intenția sa ar fi fost să prăbușească avionul pe Aeroportul Ben Gurion. Suspectul mai efectuase anterior zboruri către Israel.

Primele concluzii ale investigației israeliene indică posibilitatea unui atac comis de un individ care ar fi acționat pe cont propriu. Ancheta este însă în desfășurare, iar autoritățile continuă să analizeze toate ipotezele.