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Mister. Un avion militar rus care a aterizat în Israel l-a transportat pe șeful spionilor din Rusia

Un avion al armatei din Rusia care a aterizat duminică în Israel l-a transportat pe șeful spionilor militari din Rusia. Se pare că oficiali ruși au sosit, la solicitarea SUA, pentru discuții cu responsabili de rang înalt din domeniul securității din Israel. Vizita nu a fost confirmată în mod oficial.
Mister. Un avion militar rus care a aterizat în Israel l-a transportat pe șeful spionilor din Rusia
sursa foto: pexels
Petru Mazilu
10 nov. 2026, 04:06, Politic
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Un avion militar rus, care a aterizat duminică seara pe aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv, Israel, a transportat oficiali importanți. Printre aceștia se afla Igor Kostiukov, șeful serviciului de informații militare al Rusiei, a relatat luni postul public de televiziune israelian KAN citat de publicația Anadolu.

KAN a spus că aeronava a decolat luni cu destinația Abu Dhabi, adăugând că „Statele Unite urmează să organizeze mâine, la Abu Dhabi, un summit pentru pace, la care vor participa oficiali de rang înalt din Rusia și Ucraina”.

Sursa confirmă prezența unor oficiali

Postul de televiziune, citând o sursă străină care a dorit să rămână anonimă, a transmis că „aeronava transporta oficiali ruși de rang înalt, inclusiv pe șeful serviciului de informații militare al Rusiei, care au sosit în Israel la solicitarea SUA pentru a purta discuții cu responsabili israelieni de rang înalt din domeniul securității”. Nu au fost oferite informații suplimentare.

„Purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, biroul prim-ministrului și Ambasada Rusiei în Israel au refuzat toate să comenteze pe marginea acestui subiect”, a adăugat KAN.

Nu a existat nicio reacție din partea autorităților din Abu Dhabi.

KAN a relatat pentru prima dată, duminică seara, că un avion militar rus, utilizat de obicei pentru transportul oficialilor de rang înalt și al personalului militar, a aterizat pe aeroportul Ben Gurion. Postul a identificat aeronava ca fiind un Tupolev Tu-154 și a descris zborul drept „neobișnuit”, menționând că un astfel de eveniment nu a mai fost observat în ultimii ani.

Potrivit KAN, aeronava a decolat de la baza aeriană Cikalovski, de lângă Moscova, și a aterizat pe aeroportul Ben Gurion duminică, în jurul orei 21:00 (ora locală) (19:00 GMT).

Ce ar putea discuta Israelul cu Rusia

Postul a precizat că, în trecut, dialogul militar dintre Israel și Rusia s-a concentrat pe prezența forțelor ruse în Siria. Cele două armate au stabilit un mecanism de coordonare pentru a evita fricțiunile militare în apropierea granițelor Israelului.

Rusia și-a redus semnificativ prezența militară în Siria în ultimii ani, în special după declanșarea războiului dintre Rusia și Ucraina, și a început recent retragerea trupelor și a echipamentelor de la baza aeriană Hmeimim, situată în apropierea orașului sirian Latakia. În schimb, Rusia menține legături strategice cu Iranul, în ciuda confruntării cu SUA.

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