Un zid de frontieră va fi construit într-un parc național din sudul SUA

Un proces a încercat blocarea construcției zidului de frontieră în Parcul Național Big Bend, contestând derogările care permit ocolirea normelor de protecție a mediului. Totuși, Curtea Supremă a Statelor Unite a permis administrației președintelui Donald Trump să construiască un zid de frontieră printr-o zonă izolată a Parcului Național Big Bend, din vestul statului Texas, potrivit Al Jazeera.

În decizia pronunțată luni, instanța a admis solicitarea de urgență a guvernului de a anula un ordin judecătoresc emis de o instanță inferioară, care suspendase lucrările de construcție pe durata soluționării litigiului.

Instanța a precizat că ordinul respectiv „împiedică Guvernul să își urmărească «interesele majore» legate de securitatea și integritatea frontierei”.

Zidul lui Trump

Zidul de frontieră a reprezentat, multă vreme, un element central al platformei politice a lui Trump, vizând limitarea imigrației în SUA.

De exemplu, în timpul primei sale campanii prezidențiale încununate de succes, în 2016, el își mobiliza susținătorii cu sloganul: „Construiți zidul!”

Însă inițiativa de a extinde bariera de frontieră prin acest parc național foarte frecventat a întâmpinat opoziție din partea activiștilor pentru protecția mediului, a oficialilor locali și a unor membri ai propriului său partid, Partidul Republican.

Ce conține Parcul Național Big Bend

Parcul Național Big Bend cuprinde lanțuri muntoase și zone de deșert care servesc drept habitat pentru specii pe cale de dispariție, precum liliacul mexican cu nas lung. Cei care se opun proiectului susțin că ridicarea zidului prin interiorul parcului ar afecta un peisaj de o importanță ecologică și culturală deosebită.

Administrația Trump a prezentat, în schimb, proiectul ca pe o prioritate urgentă pentru securitatea națională și controlul imigrației. Aceasta a descris zona Big Bend drept o rută utilizată pentru trecerile ilegale ale frontierei și pentru traficul de droguri.