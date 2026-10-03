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Un judecător interzice construcția zidului care ar fi urmat să despartă Texas de Mexic. Bariera ar fi trecut prin Parcul Național Big Bend

Ideea lui Trump de a construi un zid într-un parc natural a stârnit numeroase nemulțumiri în societatea americană. Într-o decizie a unei instanțe, un judecător a anulat construcția acestei bariere, care ar fi urmat să despartă statul Texas de Mexic, la granița dintre cele două țări.
Un judecător interzice construcția zidului care ar fi urmat să despartă Texas de Mexic. Bariera ar fi trecut prin Parcul Național Big Bend
Sursa foto: captură X
Coralia Frigea
03 oct. 2026, 08:11, Știri externe
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Un judecător a reușit să blocheze temporar decizia Administrației Trump prin care se extindeau zidul de la granița dintre statul american Texas și Mexic, dar și alte infrastructuri de securitate. Planul a fost contestat de societate, iar printre problemele ridicate s-a numărat construcția de drumuri și bariere într-un parc național popular.

Pe numele ei Kathleen Cardone, judecătoarea care s-a pronunțat în acest caz a luat o decizie importantă și, conform jurnaliștilor de la The Guardian, reprezintă o lovitură majoră pentru eforturile lui Trump de a extinde zidul de la granița cu Mexicul într-un ritm alert.

Problemele de mediu au blocat construcția zidului

Problemele de mediu au fost tot mai des ridicate în acest an, după ce Trump a început să promoveze planurile care ar putea să afecteze Parcul Național Big Bend. Acestea constau în noi drumuri și bariere pentru vehicule, înalte de peste un metru și jumătate.

În luna august, după apariția unor imagini cu autovehicule care nivelau pământul, în pregătirea lucrărilor, Rodney Scott, comisarul Poliției de Frontieră și a Vămilor din SUA, a decis să oprească temporar construcția, însă lucrările au fost reluate la scurt timp, în septembrie.

Răspunsul activiștilor

Decizia instanței a fost luată după o audiere într-un proces intentat de organizațiile Friends of the Ruidosa Church, Center for Biological Diversity și de ghidul fluvial Billy Miller, care solicitau anularea mai multor derogări acordate de Departamentul Securității Interne. Prin aceste documente, Administrația Trump ar fi suspendat zeci de legi privind protecția mediului și a patrimoniului istoric pentru a accelera construcția.

„Aceasta este o victorie istorică pentru Big Bend și pentru toți cei care iubesc acest colț sălbatic al Texasului. Nicio administrație nu are dreptul să distrugă un parc național de primă mână pentru teatru politic”, a declarat Laiken Jordahl, activist pentru terenuri publice în cadrul Center for Biological Diversity.

Congresul american a decis, în rectificarea bugetară de anul trecut, să aloce suma de 46,5 miliarde de dolari pentru construcția zidului de frontieră.

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