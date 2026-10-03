Ceremonia premiilor Kennedy Center Honors din acest an va fi mutată de la Centrul John F. Kennedy

Relocarea la Capital One Arena din centrul orașului Washington, DC, luni, 7 decembrie, va reflecta o „prelungire” a tradiției evenimentului, potrivit unui afiș „Save the Date” potrivit CNN.

Gala, plină de vedete, recunoaște persoanele care au adus contribuții culturii americane prin intermediul artelor spectacolului și are loc de obicei în Opera din cadrul Centrului Kennedy.

Cu toate acestea, clădirea principală a Centrului Kennedy este în prezent încuiată, deoarece consiliul de administrație și conducerea centrului, aliniate cu Trump, susțin că acesta trebuie închis pentru o renovare amplă de doi ani. Aceștia au susținut că ajutorul președintelui Donald Trump este necesar pentru a strânge fonduri pentru renovare și că numele său ar trebui adăugat instituției pentru a recunoaște eforturile sale – ambele puncte care sunt contestate într-un proces care se desfășoară pe calea unei instanțe federale.

Aliații lui Trump în consiliul de administrație al Centrului Kennedy

Acești factori pun sub semnul întrebării care va fi starea clădirii până la momentul evenimentului din decembrie. Directorul executiv al Centrului Kennedy, Matt Floca, a declarat instanței că clădirea trebuie să rămână închisă din cauza preocupărilor legate de siguranță și că închiderea va fi evaluată săptămână de săptămână.

Incapacitatea de a folosi clădirea în acest an pentru unul dintre evenimentele lor importante subliniază semnificația anului tumultos pe care l-a trăit și continuă să trăiască, instituția de artă.

De când Trump și-a folosit puterile pentru a numi aliați în consiliul de administrație al Centrului Kennedy și a fost ales președinte în februarie anul trecut, clădirea a suferit din cauza scăderii vânzărilor de bilete, a retragerilor unor spectacole de profil înalt și a multiplelor runde de litigii privind plasarea numelui celui de-al 47-lea președinte pe clădire.