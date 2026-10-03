Trump anunță 54 de miliarde de dolari pentru gazoductul din Alaska. Coreea de Sud îl contrazice: Nu s-a decis nimic

Proiectul Alaska LNG, blocat de ani de zile din cauza costurilor și a incertitudinilor privind rentabilitatea, rămâne în etapa de analiză.

Investiția Coreei de Sud în gazoductul din Alaska, prezentată de Trump drept un acord

Trump a prezentat miercuri, la Casa Albă, un plan amplu de investiții sud-coreene în Statele Unite. Potrivit președintelui american, aproximativ 54 de miliarde de dolari ar urma să fie alocate proiectului Alaska LNG, care presupune construirea unei conducte de aproximativ 800 de mile între zăcămintele de gaze din nordul statului și o instalație de export din sudul Alaskăi, scrie Politico.

Anunțul a fost făcut în prezența senatorului republican Dan Sullivan, iar Trump a subliniat importanța proiectului pentru Alaska. Președintele american a asociat explicit investiția și cu situația electorală a senatorului, aflat în cursa pentru un nou mandat.

Pachetul prezentat de Trump face parte dintr-un plan mai amplu de investiții sud-coreene în SUA, în valoare de aproximativ 200 de miliarde de dolari, inclusiv pentru centrale nucleare și o centrală pe gaze naturale în Texas.

Investiția nu este încă aprobată

La mai puțin de 24 de ore după anunțul de la Washington, autoritățile sud-coreene au clarificat că nu a fost luată o decizie finală privind investiția de 54 de miliarde de dolari.

Președintele sud-coreean Lee Jae Myung a precizat că proiectul va intra în etapa de lucru doar dacă este confirmată viabilitatea sa comercială și dacă sunt respectate procedurile legale din Coreea de Sud.

Ministrul sud-coreean al Industriei, Kim Jung-kwan, a transmis, de asemenea, că anunțul american a depășit ceea ce fusese convenit între cele două guverne. Coreea de Sud și Statele Unite au convenit să înceapă analiza proiectului, însă nu au stabilit încă valoarea sau structura unei eventuale investiții.

Investiția este analizată de ani de zile

Proiectul Alaska LNG urmărește exploatarea rezervelor de gaze naturale din nordul Alaskăi și transportarea acestora către sud, unde gazul ar urma să fie lichefiat și exportat în special către piețele asiatice, inclusiv Japonia și Coreea de Sud.

Planul este discutat de decenii, dar a întâmpinat dificultăți în atragerea investitorilor din cauza costurilor ridicate și a întrebărilor privind rentabilitatea. Estimările actuale indică un cost de până la aproximativ 54,5 miliarde de dolari pentru proiect, iar infrastructura ar include conducta, o instalație de tratare a gazului și un terminal de lichefiere.

În acest context, investiția Coreei de Sud în gazoductul din Alaska nu poate fi considerată încă finalizată, în ciuda anunțului făcut de Donald Trump. Decizia depinde de rezultatul evaluărilor comerciale și de procedurile legale de la Seul.