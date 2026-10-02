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Mărturia pilotului care a fost înjunghiat la bordul avionului Flydubai: Nu puteam să-i las pe toți ceilalți să moară

Căpitanul Smit Machchhar, grav rănit în timpul unei tentative suspectate de deturnare a unui avion Flydubai, a vorbit pentru prima dată public despre incident. Acesta a povestit cum a continuat să lupte pentru a descuia ușa cabinei și a permite pasagerilor să intervină, deși era grav rănit.
Mărturia pilotului care a fost înjunghiat la bordul avionului Flydubai: Nu puteam să-i las pe toți ceilalți să moară
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
02 oct. 2026, 12:03, Știri externe
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Mărturia sa a fost făcută în timpul unui apel video cu premierul Indiei, Narendra Modi, notează CNN

„În acea clipă, luptam pentru viața mea. Eram atât de grav rănit, încât mă prăbușisem la podea și mă întrebam: „Dacă nu mă mai ridic?” Dar am știut atunci: „Încă un ultim efort, Smit! Fă-o pur și simplu. Ușa e chiar acolo”. Și chiar și în acele momente, el continua să mă lovească. Apoi pur și simplu am deschis-o… și atunci au venit pasagerii”, a spus pilotul indian aflat la manșa zborului. 

„Făceam asta pentru viața mea, dar în același timp știam că nu pot lăsa pe toți ceilalți să moară”, a mai mărturisit Smit Machchhar. 

Coborâre bruscă și intervenția pasagerilor

Incidentul a avut loc miercuri, la bordul zborului Flydubai FZ1073, care transporta 174 de persoane de la Dubai la Tel Aviv. 

Copilotul l-ar fi atacat și înjunghiat pe comandantul indian Smit Machchhar. În timpul confruntării, avionul a intrat într-o coborâre extrem de abruptă și a pierdut o altitudine de 4.000 de metri în mai puțin de un minut. 

Pasagerii au intervenit cu promptitudine în carlingă, l-au imobilizat pe agresor, iar piloți aflați la bord ca pasageri de rezervă au preluat comanda aeronavei. Cursa a fost deviată în Arabia Saudită, unde a aterizat de urgență. 

Pilotul a fost stabilizat ulterior într-un spital saudit și transferat apoi la Abu Dhabi. 

Recunoaștere internațională

Pilotul a fost lăudat de mai mulți șefi de guvern. Narendra Modi i-a lăudat „curajul, răbdarea și rapiditatea în gândire” prin care a salvat sute de vieți, iar premierul israelian Benjamin Netanyahu a susținut că abilitățile sale au prevenit „un dezastru precum cel de la 11 septembrie”. 

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