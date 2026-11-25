Ce prevede tratatul dintre cele două țări

Noul tratat confirmă rolul Australiei de „principal partener de securitate” al Insulelor Solomon.

De asemenea, prevede că „nu va exista nicio bază militară sau de securitate străină” în națiunea situată la 2.000 de kilometri nord-est de Australia, au declarat premierul Anthony Albanese și omologul său din Insulele Solomon, Matthew Wale, într-un comunicat, potrivit The Independent.

Acordul este cel mai recent pact bilateral de securitate încheiat de Australia cu vecinii din Pacific de când Beijingul a semnat un tratat cu guvernul anterior al Insulelor Solomon în 2022. Acesta a creat temeri că marina chineză ar construi o bază în Pacificul de Sud.

Wale nu a confirmat și nici nu a infirmat știrile din mass-media conform cărora guvernul său ar fi comunicat Beijingului că pactul de securitate cu China, care a furnizat instructori de poliție chinezi capitalei Insulelor Solomon, Honiara, nu va fi reînnoit la expirarea sa după cinci ani, la începutul anului 2027.

„Din păcate, există o clauză de confidențialitate în tratatul cu China”, a declarat Wale reporterilor într-o conferință de presă cu Albanese la Parlamentul Australian.

„Așadar, nu pot vorbi despre asta. Avem discuții în desfășurare cu China”, a adăugat el.

„După cum știți, Insulele Solomon au fost, timp de mai mulți ani, o sursă de incertitudine și îndoială în regiune. Acele zile au apus. Au apus. Nu vrem să ne mai aflăm acolo”, a adăugat premierul Insulelor Solomon.

Albanese a declarat că noul tratat bilateral a ridicat relațiile bilaterale la „un nivel care nu a mai fost văzut până acum și nu a fost niciodată mai puternic”.

„O zi istorică pentru Australia”

De asemenea, premierul Australiei a transmis că semnarea pactului reprezintă „o zi istorică pentru Australia și un câștig masiv pentru Pacific”.

Tratatul are o arie de acoperire mai amplă decât securitatea. Australia a fost de acord să investească și în infrastructura, educația, energia regenerabilă și sportul Insulelor Solomon, potrivit sursei citate.