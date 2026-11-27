Coaliția de centru-dreapta aflată la guvernare în Noua Zeelandă a fost la un pas de a obține majoritatea parlamentară, au arătat rezultatele finale ale alegerilor de vineri.

Rezultatele preliminare din 7 noiembrie au oferit Partidului Național și celor doi parteneri ai săi de coaliție, partidele populiste New Zealand First și libertarian Act, o majoritate slabă de două locuri, ceea ce a făcut ca alegerile să fie prea strânse pentru a fi convocate până la numărarea voturilor finale, potrivit The Guardian.

Vineri, comisia electorală a publicat rezultatele a aproape 485.000 de „voturi speciale” – cele exprimate din străinătate sau din afara circumscripției electorale a unui alegător.

Partidul Național a scăzut două locuri, ajungând la 40, Partidul Laburist a rămas la 36 de locuri, Verzii au câștigat un loc, ajungând la 17, Partidul Act a avut 13, New Zealand First 12, Opportunity șapte, iar Te Pati Māori cinci.

Blocul condus de Naționali are în prezent 65 de locuri. În parlamentul cu 130 de locuri, sunt necesare 66 de locuri pentru o majoritate.

Coaliția condusă de Partidul Național are singura cale realistă către putere – dacă poate negocia un acord cu Opportunity. În caz contrar, Noua Zeelandă va trebui probabil să organizeze alte alegeri.

Dacă Partidul Național solicită o renumărare a voturilor și recuperează doar unul dintre aceste locuri, ar putea reveni la putere cu o majoritate slabă și fără a fi nevoie de Oportunitate. Cererile pentru o renumărare a voturilor trebuie depuse până la 3 decembrie, iar rezultatele ar putea dura încă cinci zile, potrivit sursei citate

Partidul Opportunity, condus de femeia de afaceri din Auckland, Qiulae Wong, a declarat de mult timp că va negocia mai întâi cu partidul care obține cel mai mare număr de locuri.

Vineri după-amiază, Wong a confirmat că va vorbi cu Luxon și că rezultatele financiare ale partidului său nu sunt negociabile.