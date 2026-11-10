Românii ar putea folosi internetul mobil fără suprataxe în șase țări din Balcani. Anunțul Comisiei Europene

Inițiativa vizează Albania, Bosnia și Herțegovina, Kosovo, Muntenegru, Macedonia de Nord și Serbia și ar urma să permită atât cetățenilor acestor state care călătoresc în Uniunea Europeană, cât și cetățenilor europeni aflați în Balcanii de Vest să efectueze apeluri, să trimită SMS-uri și să utilizeze internetul mobil în condiții similare celor din țara de origine.

Anunțul a fost făcut de Comisia Europeană la 6 noiembrie, în urma angajamentului prezentat de președinta Ursula von der Leyen în timpul vizitei sale în regiune, în octombrie.

Negocierile bilaterale cu fiecare dintre cei șase parteneri au început deja.

Un proces în mai multe etape

Extinderea sistemului nu va fi automată.

Fiecare dintre cele șase state va trebui să încheie un acord sectorial cu Uniunea Europeană și să se alinieze integral la normele europene privind serviciile de roaming.

Aceste cerințe includ respectarea regulilor referitoare la tarifele angro de roaming și la tarifele de terminare a apelurilor, precum și existența unor mecanisme naționale capabile să monitorizeze și să asigure aplicarea legislației europene.

După încheierea acordurilor și verificarea îndeplinirii condițiilor, Comisia Europeană va solicita Consiliului UE extinderea corespunzătoare a zonei de roaming.

Consiliul UE autorizase deschiderea negocierilor încă din 4 iunie 2026.

Acordurile vor fi legate de Acordurile de stabilizare și de asociere existente între Uniune și fiecare dintre partenerii din Balcanii de Vest, instrumente care urmăresc apropierea economică și instituțională a regiunii de UE.

Balcanii de Vest au deja un sistem regional fără suprataxe

Inițiativa europeană se bazează pe o experiență regională existentă.

Cele șase economii din Balcanii de Vest au eliminat tarifele suplimentare de roaming între ele la 1 iulie 2021, în urma unui acord regional semnat în 2019 la Belgrad.

În relația cu Uniunea Europeană, situația este însă diferită.

Începând din 2023, operatorii telecom din UE și din Balcanii de Vest au participat la un angajament voluntar pentru reducerea tarifelor de roaming, inclusiv a costurilor pentru traficul de date.

Acest mecanism nu oferă însă aceleași garanții și drepturi ca sistemul european „Roam Like at Home”.

Un pas suplimentar în integrarea digitală europeană

Extinderea regimului de roaming face parte dintr-un proces mai amplu de apropiere a Balcanilor de Vest de piața unică europeană.

Uniunea Europeană a extins deja, de la 1 ianuarie 2026, sistemul „Roam Like at Home” la Republica Moldova și Ucraina.

Integrarea celor șase parteneri din Balcanii de Vest ar extinde și mai mult spațiul european de conectivitate mobilă.

Pentru cetățeni, principalele beneficii ar fi reducerea costurilor de comunicații în timpul călătoriilor, accesul mai simplu la internet mobil și o conectivitate mai bună pentru activitățile profesionale, educaționale și turistice.

Pentru moment, Comisia Europeană nu a stabilit un termen-limită pentru finalizarea negocierilor și intrarea efectivă a celor șase state în sistem.