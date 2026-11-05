Studiu OpenAI. Un sistem de inteligență artificială identifică aproape 1.000 de vulnerabilități în Linux și propune soluții pentru remedierea lor

Cercetarea prezentată de OpenAI arată cum inteligența artificială ar putea contribui la protejarea unor sisteme folosite la nivel mondial, de la telefoane și servicii de stocare online până la supercomputere.

Într-un singur experiment, desfășurat la jumătatea lunii octombrie 2026, sistemul a analizat 2.308 posibile probleme de securitate din nucleul Linux, componenta centrală a sistemului de operare, care gestionează funcționarea dispozitivelor și comunicarea dintre programe și hardware.

Dintre acestea, 1.724 au fost reproduse și confirmate în condiții de testare controlate. Sistemul a demonstrat că 948 dintre vulnerabilități puteau fi folosite pentru a obține drepturi de administrator, chiar și de către un utilizator care avea inițial acces limitat la computer. De asemenea, a identificat 291 de probleme care puteau permite accesul la informații care ar fi trebuit să rămână protejate.

Experimentul a costat aproximativ 1,2 milioane de dolari în credite pentru utilizarea serviciilor OpenAI.

De ce este importantă descoperirea

Linux se află la baza unei mari părți din infrastructura digitală globală. Este folosit în sistemul de operare Android, în centrele de date care susțin serviciile online, în supercomputere și în numeroase alte dispozitive și sisteme.

Nucleul Linux are peste 40 de milioane de linii de cod și este dezvoltat de o comunitate internațională de programatori. Dimensiunea și complexitatea sa fac dificilă identificarea tuturor problemelor de securitate prin metode tradiționale.

O vulnerabilitate aparent minoră poate deveni o cale prin care o persoană care a obținut deja acces limitat la un dispozitiv să preia controlul asupra întregului sistem. În funcție de echipamentul afectat, consecințele pot include accesul la date, modificarea programelor sau compromiterea unor servicii.

Prin automatizarea unor etape ale cercetării de securitate, inteligența artificială poate ajuta specialiștii să analizeze volume foarte mari de cod și să descopere probleme care ar necesita altfel investigații îndelungate.

Sistemul nu doar identifică problemele, ci propune și soluții

Cercetarea OpenAI a urmărit întregul proces, de la identificarea unei posibile vulnerabilități până la formularea unei soluții pentru remedierea ei.

Sistemul a analizat codul Linux, a verificat dacă problemele identificate puteau fi reproduse într-un mediu izolat și a evaluat consecințele lor. Ulterior, a generat propuneri de modificare a codului pentru a elimina vulnerabilitățile.

Rezultatele au fost verificate de cercetători umani, care au analizat cauza fiecărei probleme, modul în care putea afecta sistemul și soluția propusă înainte ca informațiile să fie transmise responsabililor care întrețin nucleul Linux.

OpenAI subliniază că aceste soluții trebuie evaluate și validate de specialiști înainte de a fi integrate în versiunile oficiale ale programului. Unele modificări generate automat pot necesita ajustări pentru a nu afecta performanța sau funcționarea altor componente.

Cercetătorii au descoperit și metode noi de atac

Pentru a evalua capacitățile sistemului, echipa OpenAI a analizat în detaliu 166 dintre rezultatele obținute. În acest eșantion, cercetătorii au identificat cel puțin 10 metode de atac pe care le consideră noi și care nu erau cunoscute nici de specialiști externi consultați în cadrul verificărilor.

Compania nu a publicat detaliile tehnice ale acestor metode, pentru a nu pune la dispoziția unor potențiali atacatori informații care ar putea fi folosite împotriva sistemelor vulnerabile.

Într-un alt test, realizat într-un mediu de Linux cu protecții suplimentare, sistemul a identificat 21 de vulnerabilități care permiteau obținerea unor drepturi de administrator și alte 25 de probleme prin care puteau fi divulgate informații. Testul a durat 112 ore și a costat aproximativ 32.936 de dolari în credite API.

Cursa dintre identificarea și repararea vulnerabilităților

Unul dintre cele mai importante aspecte evidențiate de OpenAI este viteza cu care pot fi descoperite problemele de securitate. În cele zece zile în care s-a desfășurat analiza, cercetătorii au observat că peste 100 de vulnerabilități de acest tip fuseseră deja remediate sau aveau soluții în curs de pregătire de către alți contributori la proiectul Linux. Alte aproximativ 300 erau discutate public.

Acest lucru arată că identificarea problemelor nu este suficientă. Responsabilii proiectelor software trebuie să poată verifica și repara vulnerabilitățile într-un ritm comparabil cu cel în care sunt descoperite.

OpenAI consideră că inteligența artificială poate accelera ambele etape: atât identificarea punctelor slabe, cât și dezvoltarea soluțiilor. Compania recunoaște însă că verificarea umană rămâne esențială pentru ca modificările propuse să fie sigure și să nu introducă alte probleme.

În concluzia cercetării, OpenAI avertizează că modelele de inteligență artificială vor deveni tot mai capabile să găsească vulnerabilități în programe complexe, inclusiv în cod care a fost analizat anterior. Într-o comparație cu o evaluare realizată în iulie, noul model a identificat de peste cinci ori mai multe vulnerabilități noi care permiteau obținerea unor drepturi de administrator, deși între timp codul fusese supus unor măsuri suplimentare de securizare.

Prin inițiativa Patch the Planet, compania intenționează să extindă cercetarea și la alte proiecte software esențiale, colaborând cu dezvoltatorii și specialiștii în securitate pentru identificarea și remedierea problemelor.