Portar palestinian, ucis într-un atac israelian în Gaza. Recent, el a participat la un turneu dedicat sportivilor uciși

Un portar de fotbal din Gaza a murit în timpul unui atac israelian. Potrivit Anadolu, Mahmoud Kamal Fares Abdel-Malek, căpitan și portar al clubului Gaza Sports Club, a fost ucis marți în cartierul Sabra, din sudul orașului Gaza.

Clubul său a ocupat locul al doilea în divizia pentru Gaza și nordul Fâșiei Gaza în cadrul competiției „Cupa celor O Mie de Martiri”, a cărei finală a avut loc pe 5 noiembrie.

Turneul a marcat reluarea competițiilor oficiale, după ce războiul purtat de Israel și distrugerea infrastructurii sportive au dus la o suspendare prelungită a activităților. Competiția a început pe 4 septembrie și a reunit peste 200 de echipe din Gaza, din Cisiordania și din taberele de refugiați palestinieni din Liban.

Peste o mie de sportivi și oficiali palestinieni au murit

Decesul lui Mahmoud Abdel-Malek, în vârstă de 20 de ani, ridică bilanțul victimelor din rândul comunității sportive palestiniene la 1.017. În urmă cu cinci zile sportivul a participat la finala unui turneu organizat în memoria sportivilor și oficialilor din domeniul sportului uciși începând cu luna octombrie 2023, a transmis Federația Palestiniană de Fotbal.

În weekendul trecut, federația a anunțat decesul unui alt tânăr fotbalist. Sâmbătă, instituția a comunicat că forțele israeliene l-au împușcat mortal pe Mohammed Nidal Barbakh, un jucător în vârstă de 15 ani de la Academia Sportivă Al-Najma, în timp ce acesta juca fotbal cu prietenii în zona Al-Mawasi, din sudul Fâșiei Gaza.

Bilanțul războiului din Gaza

Autoritățile locale susțin că începând cu octombrie 2023, războiul din Gaza a dus la uciderea a peste 74.600 de palestinieni și la rănirea a aproape 176.000 de persoane.

Majoritatea celor uciși și răniți sunt femei și copii. De asemenea, războiul a distrus 90% din infrastructura teritoriului.