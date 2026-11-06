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Guvernatorul Californiei comută pedepsele pentru cei 548 de condamnați la moarte din stat

Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a comutat pedepsele cu moartea pentru toate cele 548 de persoane aflate în culoarul morții din stat, schimbându-le în schimb în închisoare pe viață.
Guvernatorul Californiei comută pedepsele pentru cei 548 de condamnați la moarte din stat
Sursa: Hepta/Mediafax Foto Imagine cu caracter ilustrativ
Laurențiu Marinov
06 nov. 2026, 08:48, Știri externe
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„Putem acum să-i lăsăm pe acești infractori să moară în umbră, în timp ce ne vom aminti și onorează pentru totdeauna victimele”, a spus guvernatorul într-o scrisoare.

Decizia de a cruța condamnații la moarte este în mare măsură simbolică într-un stat care nu a mai executat niciun deținut din 2006, deși experții spun că acest lucru ar putea economisi milioane de dolari din cheltuielile de judecată în fiecare an. Doar 13 deținuți au fost executați de când alegătorii au reinstituit pedeapsa cu moartea în 1978, potrivit BBC.

Decizia vine în contextul în care Newsom, liderul democrat al celui mai populat stat american, a fost discutat ca un posibil candidat la președinție în 2028.

Guvernatorul, la final de mandat

Newsom, al cărui mandat este limitat, își încheie ultimele luni de mandat. Se preconizează că și colegul său democrat, Xavier Becerra, va prelua funcția după alegerile de la jumătatea mandatului de marți.

Newsom a explicat în scrisoarea sa că își exercită autoritatea constituțională de clemență pentru a comuta pedepsele în închisoare pe viață, fără posibilitatea de eliberare condiționată.

„După aproape 30 de ani în funcții publice, am ajuns să înțeleg limitele a ceea ce guvernul poate realiza în mod just”, a spus Newsom. „Iau această măsură pentru că cred cu tărie că uciderea sancționată de stat este incompatibilă cu valorile Californiei, subminează fundamentele sistemului nostru juridic și ne diminuează pe fiecare dintre noi”.

California a avut din punct de vedere istoric cea mai mare populație de condamnați la moarte. Newsom ordonase anterior abolirea pedepsei cu moartea în stat, în 2019.

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