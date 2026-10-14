O femeie din Iran, condamnată la pedeapsa cu moartea, după ce a postat pe rețelele de socializare. Statul o acuză de blasfemie

O femeie de 23 de ani din Iran a fost condamnată la pedeapsă cu moartea. În urma unor postări făcute de aceasta pe rețelele de socializare, statul a acuzat-o de blasfemie.