Descoperirea vine în urma unei serii de probleme tehnologice grave, printre care și întreruperea pe scară largă a serviciilor Microsoft, care a avut loc săptămâna trecută.

Lansat pentru prima dată în 1995, Java reprezintă acum „inima pulsantă a economiei moderne”, a afirmat Calif în cadrul anchetei sale, mai notează BBC.

Pe de altă parte, Toby Walsh, cercetător în domeniul inteligenței artificiale, a declarat pentru BBC faptul că vulnerabilitatea este deosebit de îngrijorătoare mai ales în contextul în care Java este conceput întocmai pentru a gestiona și proteja memoria în mod automat.

„A fost la vedere, fără să fie observată, timp de 12 ani (…) Acesta este motivul pentru care este o vulnerabilitate atât de neobișnuită și de gravă”, a explicat cercetătorul pentru sursa citată.