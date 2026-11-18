Compania americană Calif – cea care a identificat în octombrie o problemă de securitate într-un alt limbja, PHP – a descoperit o vulnerabilitate critică în Java cu ajutorul instrumentelor de inteligență artificială.
Potrivit BBC, eroarea, numită Java4Shell, permitea unui atacator să modifice memoria unui sistem și să execute cod malițios, obținând control asupra serverului afectat.
Java este folosit de aproximativ 90% dintre companiile din clasamentul Fortune 500, printre care Amazon și Apple, dar și în sectorul bancar, în spitale, instituții guvernamentale, sisteme de telecomunicații și infrastructuri informatice critice.
Oracle, proprietarul Java, nu a recunoscut existența erorii, însă a lansat marți o „actualizare critică”.
Descoperirea vine în urma unei serii de probleme tehnologice grave, printre care și întreruperea pe scară largă a serviciilor Microsoft, care a avut loc săptămâna trecută.
Lansat pentru prima dată în 1995, Java reprezintă acum „inima pulsantă a economiei moderne”, a afirmat Calif în cadrul anchetei sale, mai notează BBC.
Pe de altă parte, Toby Walsh, cercetător în domeniul inteligenței artificiale, a declarat pentru BBC faptul că vulnerabilitatea este deosebit de îngrijorătoare mai ales în contextul în care Java este conceput întocmai pentru a gestiona și proteja memoria în mod automat.
„A fost la vedere, fără să fie observată, timp de 12 ani (…) Acesta este motivul pentru care este o vulnerabilitate atât de neobișnuită și de gravă”, a explicat cercetătorul pentru sursa citată.