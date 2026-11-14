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Pana globală de la Microsoft: Serviciile sunt restabilite treptat. Ce anume a generat incidentul

Serviciile Microsoft sunt restabilite treptat în întreaga lume, după mai multe ore în care Outlook, Teams și Copilot nu au putut fi accesate, provocând probleme pentru companii, instituții publice și utilizatori individuali. Compania a dezvăluit și ce anume a dus la întreruperea serviciilor.
Pana globală de la Microsoft: Serviciile sunt restabilite treptat. Ce anume a generat incidentul
Sigla Microsoft. Fotograf: Mihai Pop/GMN/Mediafax Foto
Diana Nunuț
14 nov. 2026, 08:33, Știrile zilei
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Compania Microsoft a anunțat că a identificat motivul pentru care serviciile sale, Outlook, Teams și Copilot, nu au putut fi accesate ore bune pe parcursul zilei de vineri.

Într-un mesaj publicat X, Microsoft a precizat că problema a fost de natură tehnică și că nu are nicio legătură cu activități rău intenționate sau cu inteligența artificială.

„Observăm o redresare generală și o stabilitate a serviciilor noastre. A fost vorba de o problemă tehnică, fără legătură cu atacurile cibernetice sau cu inteligența artificială (IA) / agenții. Incidentul a fost declanșat de o problemă apărută în timpul unei actualizări anterioare a capacității rețelei, care a ieșit la iveală în urma unei modificări recente a rețelei”, a explicat Microsoft într-o reacție oficială pe X.

Compania a anunțat că a remediat problema de bază și că serviciile sunt restabilite gradual.

„Având în vedere amploarea cererii, am restabilit serviciile treptat, verificând stabilitatea în fiecare etapă. Deși acest proces a durat mai mult, a contribuit la asigurarea unei restabiliri stabile”, a adăugat Microsoft.

Separat, într-o postare pe pagina dedicată stării serviciilor, Microsoft a precizat că serviciile sale destinate consumatorilor și-au revenit complet vineri, la ora 16:10 GMT. Serviciile pentru întreprinderi Microsoft 365 înregistrau o redresare treptată.

Sute de sesizări pentru Outlook și Microsoft 365

Primele probleme au început încă de joi, 12 noiembrie, și au continuat vineri dimineață, afectând serviciile Microsoft 365 conectate la platforma de e-mail Exchange Online. Potrivit Downdetector, peste 130.000 de utilizatori au raportat probleme cu Outlook la vârful incidentului. Sesizările au venit din 74 de țări și teritorii.

Probleme au fost semnalate și în România. Potrivit datelor Downdetector România, vineri dimineață existau 342 de sesizări privind Outlook, 168 pentru Microsoft 365 și 39 pentru Teams.

Problemele raportate au inclus imposibilitatea accesării căsuțelor de e-mail, întârzieri la trimiterea și primirea mesajelor și dificultăți de conectare.

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