Pana globală de la Microsoft: Serviciile sunt restabilite treptat. Ce anume a generat incidentul

Compania Microsoft a anunțat că a identificat motivul pentru care serviciile sale, Outlook, Teams și Copilot, nu au putut fi accesate ore bune pe parcursul zilei de vineri.

Într-un mesaj publicat X, Microsoft a precizat că problema a fost de natură tehnică și că nu are nicio legătură cu activități rău intenționate sau cu inteligența artificială.