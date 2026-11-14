Rusia interzice o mișcare de rezistență din Ucraina. Ce riscă membrii și susținătorii acesteia

Rusia a desemnat mișcarea de rezistență ucraineană Panglica Galbenă drept „organizație extremistă” și i-a interzis activitățile pe teritoriul rus.

„La 12 noiembrie 2026, Curtea Supremă a Federației Ruse a desemnat mișcarea de rezistență ucraineană Panglica Galbenă drept «organizație extremistă» și i-a interzis activitățile pe teritoriul rus”, se arată într-un comunicat al Centrului de Resurse Tătare din Crimeea, potrivit Ukrinform.

Decizia a fost luată în urma unui proces intentat de Procuratura Generală a Rusiei în cadrul unei ședințe de judecată cu ușile închise.

Pedepse de până la zece ani de închisoare

Conform Codului Penal rus, organizarea activităților unei „organizații extremiste” se pedepsește cu închisoare de la șase la zece ani, iar participarea la o astfel de organizație se pedepsește cu o pedeapsă de la doi la șase ani. Serviciile de securitate ale autorităților de ocupație pot aduce, de asemenea, acuzații suplimentare de „înaltă trădare”.

„Desemnarea mișcării drept «extremistă» creează motive suplimentare pentru persecutarea ucrainenilor în teritoriile ocupate temporar. Atât membrii mișcării, cât și persoanele pe care autoritățile de ocupație le suspectează că îi sprijină activitățile ar putea fi în pericol”, au adăugat activiștii pentru drepturile omului.

Ce este mișcarea de rezistență „Panglica Galbenă”

„Panglica Galbenă” este o mișcare de rezistență pașnică ucraineană care a apărut la Herson în aprilie 2022 și operează în teritoriile ocupate temporar ale Ucrainei, inclusiv în Crimeea.

Activiștii săi distribuie simboluri ucrainene, afișează panglici galbene, pliante și graffiti, organizează proteste simbolice și îndeamnă locuitorii teritoriilor ocupate să nu participe la „alegerile” și „referendumurile” ilegale ale Rusiei.

Mișcarea a primit Premiul Saharov al Parlamentului European

În 2022, reprezentanții mișcării Panglica Galbenă s-au numărat printre laureați ai Premiului Saharov al Parlamentului European, acordat poporului ucrainean în semn de recunoaștere a luptei sale împotriva agresiunii rusești.

Ukrinform a relatat că mișcarea de rezistență Panglica Galbenă a decis să doneze cei 350.000 de grivne ai Premiului Saharov, primiți în 2022, pentru a sprijini Spitalul de Copii Okhmatdyt din Kiev, care a fost lovit de rachete rusești pe 8 iulie 2024.