Peste 400 de persoane condamnate în Belarus pentru susținerea Ucrainei. O treime sunt în închisoare

Autoritățile din Belarus au deschis dosare penale împotriva celor care au sprijinit Ucraina prin acțiuni precum distribuirea de imagini cu deplasările trupelor ruse, donații sau acte de sabotaj. Acuzațiile au fost încadrate în mai multe articole din Codul penal, inclusiv cele referitoare la activități extremiste, trădare de stat și terorism.

În total, cel puțin 419 persoane au primit condamnări, iar 142 sunt în prezent în detenție, potrivit organizației belaruse pentru drepturile omului Viasna, care avertizează că numărul real al persoanelor persecutate ar putea fi mai mare.

Cele mai multe condamnări, 222, au fost pronunțate pentru „sprijinirea activităților extremiste”. Persoanele vizate au publicat pe rețelele sociale fotografii și videoclipuri cu deplasările echipamentelor militare rusești prin Belarus. Alte 44 de persoane au fost condamnate pentru înaltă trădare, iar 17 cetățeni străini au fost condamnați pentru spionaj.

Pedepse pentru sabotaj și donații în sprijinul Ucrainei

Alte câteva zeci de persoane au fost condamnate pentru terorism, fiind acuzate de acte de sabotaj pe căile ferate și pe aerodromul Maciulîșci. Potrivit sursei citate, niciuna dintre persoanele condamnate pentru sabotaj feroviar nu a fost eliberată prin grațiere sau schimb de deținuți.

Și cei care au făcut donații pentru sprijinirea Ucrainei au fost condamnați, autoritățile belaruse considerând că banii au fost folosiți pentru finanțarea terorismului sau a grupărilor extremiste.

Cum au fost identificați cei care transmiteau informații despre trupele ruse

O parte dintre persoanele urmărite de autoritățile belaruse au furnizat informații proiectului independent Belarusian Hayun, care monitoriza deplasările trupelor rusești prin Belarus.

În februarie 2025, un bot – un program automat folosit de proiect pentru primirea informațiilor – a fost spart de hackeri, iar datele personale ale celor care trimiseseră informații au ajuns la serviciile de securitate belaruse. Ulterior, au avut loc arestări în mai multe regiuni ale țării.

În total, cel puțin 141 de persoane au fost identificate de Viasna în legătură cu acest caz, dintre care 41 se aflau în detenție la 22 octombrie 2026.

Condamnări pentru participarea la luptele din Ucraina

Cetățeni din Belarus luptă de partea Ucrainei încă din 2014, iar după invazia rusă din 2022, unii s-au alăturat Regimentului Kalinowski, format în principal din voluntari belaruși, sau altor unități care luptă alături de armata ucraineană.

În Belarus, câteva zeci de persoane au fost condamnate pentru că au participat sau s-au pregătit să participe la luptele din Ucraina. Aproximativ jumătate dintre condamnări au legătură cu Regimentul Kalinowski.

Justiția din Belarus continuă să judece în lipsă voluntari și activiști aflați în străinătate.