MEDIAFAX 35. 2019 – Papa Francisc vine în România. Liviu Dragnea este condamnat definitiv la închisoare. Simona Halep câștigă Wimbledonul

MEDIAFAX este, de 35 de ani, acolo unde se întâmplă lucrurile importante. A fost parte din istoria României postdecembriste, relatând în timp real momentele care au schimbat politica, societatea și viața de zi cu zi.

2019 a fost un an cu trei evenimente momente importante pentru România, atât pe scena politică și religioasă, cât și în sport. Papa Francisc a venit pentru prima dată într-o vizită oficială în România, liderul PSD Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv la închisoare cu executare în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman, iar Simona Halep câștiga pentru prima dată un turneu la Wimbledon.

Pentru MEDIAFAX, 2019 a însemnat relatări în timp real despre fiecare dintre aceste momente, de la pregătirea vizitei Papei Francisc și până la transmiterea, în regim de live text, a condamnării lui Liviu Dragnea și a finalei câștigate de Simona Halep. Într-un an în care viteza transmiterii informației era esențială, agenția a urmărit evenimentele și a oferit cele mai importante detalii publicului.

Papa Francisc vine pentru prima dată în România

Între 31 mai și 2 iunie 2019, Papa Francisc a efectuat prima sa vizită în România. A fost, în același timp, o vizită de stat, pastorală și ecumenică, desfășurată sub motto-ul „Să mergem împreună!”. Era prima vizită a unui papă în România după cea a Papei Ioan Paul al II-lea din 1999.

MEDIAFAX a anunțat încă din luna ianuarie 2019, citând comunicatul Administrației Prezidențiale, că Papa Francisc urma să vină peste câteva luni.

MEDIAFAX a anunțat încă din ianuarie 2019, citând un comunicat al Administrației Prezidențiale, că Papa Francisc urma să viziteze România. În martie, agenția a publicat programul complet al vizitei, imediat după ce acesta a fost comunicat de Biserica Catolică, prezentând orașele în care urma să ajungă Suveranul Pontif și principalele momente ale vizitei.

„Biserica Catolică din România a anunţat, luni, programul Papei Francisc în vizita din România, care va avea loc în perioada 31 mai – 2 iunie 2019. În Bucureşti se estimează că pe străduţele de lângă „Sfântul Iosif” vor fi cel puţin 20.000 de pelerini, iar Suveranul Pontif va merge cu papa-mobilul”, a scris MEDIAFAX pe 25 martie 2019.

În zilele premergătoare vizitei, agenția a publicat și materiale informative pentru pelerinii care urmau să participe la evenimentele religioase, inclusiv despre regulile de acces la liturghia de la Blaj.

„Reguli stricte pentru pelerinii care vor participa la liturghia pe care Papa Francisc o va oficia, în 2 iunie, pe Câmpia Libertăţii din Blaj. Potrivit organizatorilor, accesul se va face doar pe baza invitaţiilor, după un control de securitate. Pelerinii vor putea avea la ei apă în pet-uri, scaun pliabil, umbrelă, un rucsac mic, sandwich-uri, iar pentru copiii sub 3 ani este permis accesul în cărucior”, a scris MEDIAFAX pe 30 mai 2019, cu o zi înainte de sosirea Papei în România.

Vizita a început pe 31 mai 2019, la București. Papa Francisc a fost întâmpinat pe Aeroportul „Henri Coandă” de președintele Klaus Iohannis și de soția acestuia, după care Suveranul Pontif s-a deplasat la Palatul Cotroceni. Acolo a avut întâlniri cu președintele, cu premierul de la acea vreme, Viorica Dăncilă, cu reprezentanții autorităților, ai societății civile și ai corpului diplomatic.

MEDIAFAX a transmis în regim live text sosirea Papei Francisc, întâlnirea cu oficialitățile de la aeroport și primul său discurs de la Palatul Cotroceni.

„Adresez salutul meu cordial şi mulţumirile mele domnului preşedinte şi doamnei premier pentru invitaţia de a vizita România. Îl salut pe membrii corpului diplomatic şi pe membri societăţii civile. Pe fratele meu Daniel ţin să îl salut cu iubire frăţească. (…) Îl salut cu drag pe episcopi, preoţii şi toţi membrii Bisericii Catolice. Sunt bucuros să mă găsesc în frumoasa dumneavoastră ţară, la 20 de ani de la vizita Papei Ioan Paul al II- lea şi când ţara dvs deţine preşedinţia Consiliului UE, la 30 de ani când ţara dvs s-a eliberat de la regimul comunist》, a declarat Papa Francisc, într-un discurs ţinut la Palatul Cotroceni”, a scris MEDIAFAX la acel moment.

Un moment important al primei zile a fost întâlnirea cu Patriarhul Daniel și cu Sinodul Permanent al Bisericii Ortodoxe Române. Papa Francisc a mers apoi la Catedrala Națională, unde s-a rugat alături de Patriarhul Daniel, un moment simbolic pentru relațiile dintre Biserica Romano-Catolică și Biserica Ortodoxă Română.

Și acest moment a fost transmis de MEDIAFAX în regim de live text. Agenția relata că Papa Francisc a transmis un mesaj de unitate și i-a îndemnat pe oameni să nu cedeze „seducţiei unei culturi a urii, a unei culturi a individualismului”.

La finalul primei zile a vizitei Papei în România, MEDIAFAX a publicat și un reportaj video cu principalele momente de peste zi.

A doua zi, 1 iunie, a fost dedicată în principal comunităților catolice din Moldova și Transilvania. Papa a mers la Șumuleu-Ciuc, unde a celebrat Sfânta Liturghie la sanctuarul marian, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj catolic din România.

Pe 1 iunie, Papa Francisc a mers la Șumuleu-Ciuc, unde a celebrat Sfânta Liturghie la sanctuarul marian, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj catolic din România. MEDIAFAX a urmărit vizita moment cu moment, în regim de live text.

„Papa Francisc a îndemnat zecile de mii de oameni care au venit la slujba susţinută la Şumuleu Ciuc să convieţuiască în pace şi să transforme resentimentele în ceva pozitiv.《Să parcurgem căile împăcării ca Maria》, a spus Suveranul Pontif”, nota MEDIAFAX.

Papa Francisc, copleșit de primirea sa la Iași

Papa Francisc a ajuns apoi la Iași, unde s-a întâlnit cu tinerii și familiile în fața Palatului Culturii. MEDIAFAX a relatat și momentele emoționante de la Catedrala Catolică din Iași, unde Suveranul Pontif a salutat credincioșii, a binecuvântat copii bolnavi și a mers către oamenii aflați în zona delimitată pentru bolnavi și vârstnici.

„Momente emoţionante s-au desfăşurat în Catedrala Catolică din Iaşi, unde Papa Francisc salută cele peste 800 de persoane prezente în biserică. De asemenea, Suveranul Pontif a sărutat pe frunte şi a binecuvântat copiii bolnavi. Papa Francisc a dat jos lanţurile care delimitau zona în care stăteau bolnavii şi bătrânii şi, cu zâmbetul pe buze, a a dat mâna cu zeci de oameni. După ce a dat mâna cu credincioşii, a urmat un moment de rugăciune al Suveranului Pontif”, scria MEDIAFAX la momentul respectiv.

Ultima zi a vizitei, 2 iunie, a avut o încărcătură istorică deosebită. La Blaj, Papa Francisc a celebrat Sfânta Liturghie și a beatificat șapte episcopi greco-catolici români martiri, persecutați și închiși în timpul regimului comunist.

Momentul a fost relatat pe larg, în regim de live text, de jurnaliștii MEDIAFAX, de la momentul sosirii Papei Francisc la Blaj, până la încheierea ceremoniei.

„Cei şapte episcopi greco-catolici români au fost beatficaţi de Papa Francisc în cadrul ceremoniei de pe Câmpia Libertăţii din Blaj. 《Să fie de acum înainte numiţi Fericiţi şi să li se poată celebra sărbătoarea în locurile şi după legile prevăzute de dreptul canonic, în fiecare an la 2 iunie》. (…) Suveranul Pontif a vorbit şi despre curajul celor şapte episcopi martiri, de a accepta cruzimi de tot felul în loc să renege Biserica”, informa MEDIAFAX.

La Blaj, Papa Francisc s-a întâlnit și cu membri ai comunității rome, transmițând un mesaj despre necesitatea depășirii discriminării și a diviziunilor.

După plecarea din România, Papa Francisc a transmis un mesaj în limba română pe rețelele sociale, în care i-a încredințat pe români protecției Fecioarei Maria. Mesajul a fost redat și de MEDIAFAX.

„《Fecioara Maria să-şi întindă ocrotirea ei de mamă peste toţi cetăţenii României care, în decursul istoriei, şi-au pus întotdeauna încrederea în mijlocirea ei. Fecioarei Maria vă încredinţez pe voi toţi şi mă rog pentru ca ea să vă călăuzească pe calea credinţei. #ApostolicJourney》, a scris Suveranul Pontif, pe Twitter”, a scris agenția atunci.

Liviu Dragnea, condamnat definitiv și încarcerat

Cu doar câteva zile înainte de vizita Papei, România a trecut printr-unul dintre cele mai importante momente politice ale anului.

Pe 27 mai 2019, Înalta Curte de Casație și Justiție l-a condamnat definitiv pe Liviu Dragnea, la acea vreme președintele PSD și președintele Camerei Deputaților, la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare, în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman.

MEDIAFAX a transmis în regim de live text informațiile și reacțiile din ziua pronunțării sentinței și a prezentat pedepsele primite de persoanele implicate în dosar.

„Liderul PSD Liviu Dragnea a fost condamnat la închisoare de 3 ani şi 6 luni cu executare, în dosarul angajărilor fictive de la Direcţia de Protecţie a Copilului Teleorman. Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie este definitivă. (…) În primă instanţă, Liviu Dragnea fusese condamnat la 3 ani şi 6 luni de închisoare cu executare, dar a atacat sentinţa”, a scris MEDIAFAX pe 27 mai 2019.

Condamnarea din 27 mai a venit după ce, în iunie 2018, aceeași instanță îl condamnase la aceeași pedeapsă. În 2019, ÎCCJ a menținut sentința, transformând-o în decizie definitivă. Unul dintre cei cinci judecători a formulat opinie separată, considerând că dosarul trebuia trimis spre rejudecare.

Imediat după pronunțarea sentinței, MEDIAFAX a centralizat și reacțiile politice. Mai mulți politicieni PSD și-au exprimat susținerea pentru Liviu Dragnea și au criticat decizia instanței.

„Deputatul PSD Liviu Pleşoianu a declarat, luni, pentru MEDIAFAX, după condamnarea lui Liviu Dragnea la ÎCCJ, că această sentinţă este 《absolut aberantă》, fiind un mesaj al instituţiilor de forţă. (…) Liderul PSD Sector 5, Daniel Florea, i-a transmis luni lui Liviu Dragnea, după ce a fost condamnat la închisoare de 3 ani şi 6 luni, 《să fie tare》, apreciind că niciun social-democrat 《nu ar trebui să se dezică de preşedintele alături de care obţinut cele mai bune rezultate din istoria partidului》”, a scris MEDIAFAX la acel moment.

În același timp, politicieni din alte partide au salutat decizia instanței. Dan Barna declara, potrivit MEDIAFAX, că prin sentință „se încheie epoca Liviu Dragnea”.

„Prin decizia de astăzi a ICCJ se încheie epoca Liviu Dragnea, una din cele mai negre perioade politice din ultimii 30 de ani. România se însănătoşeste”, scria Dan Barna după sentința primită de Liviu Dragnea, după cum nota MEDIAFAX.

Dragnea a fost dus la Penitenciarul Rahova în aceeași zi. Și acest moment a fost urmărit de jurnaliștii MEDIAFAX în regim de live text.

„Maşina în care se află Liviu Dragnea, însoţit de doi poliţişti, a ajuns, la ora transmiterii ştirii, la Penitenciarul Rahova. Preşedintele PSD a fost huiduit de câteva zeci de protestatari, care l-au aşteptat la Penitenciarul Rahova”, a scris MEDAFAX la momentul respectiv, atașând inclusiv un videoclip cu momentul în care mașina ajunge.

Momentul a fost reflectat și de presa internațională, iar MEDIAFAX a reunit într-un material reacțiile publicațiilor străine.

„Cel mai puternic om din România merge la închisoare pentru corupţie”, scria Bloomberg, notează MEDIAFAX.

Momentul a avut consecințe politice importante, întrucât Liviu Dragnea era atunci una dintre cele mai puternice figuri politice din România și conducea PSD. Condamnarea sa definitivă a venit imediat după alegerile europarlamentare din 26 mai 2019, în urma cărora PSD obținuse un rezultat mult mai slab decât la precedentele alegeri parlamentare.

După condamnare, Dragnea a pierdut conducerea politică a partidului, iar PSD a intrat într-o perioadă de schimbări interne.

Simona Halep câștigă Wimbledon pentru prima dată

Dacă politica a adus în 2019 unul dintre cele mai tensionate momente, sportul românesc a avut parte de o performanță istorică. Pe 13 iulie 2019, Simona Halep a câștigat pentru prima dată turneul de la Wimbledon, unul dintre cele patru turnee de Grand Slam.

Calificându-se în finală, Simona Halep a întâlnit-o pe Serena Williams, fost lider mondial și una dintre cele mai importante jucătoare din istoria tenisului.

MEDIAFAX a urmărit parcursul Simonei Halep până în finală și a relatat reacțiile sportivei după calificarea în ultimul act.

„E o senzaţie uimitoare, mă simt foarte bine, dar sunt emoţionată. E unul dintre cele mai bune momente din viaţa mea. Vreau să mă bucur de tenis, sunt fericită că am ajuns în finală. N-a fost chiar atât de uşor pe cât o arată scorul”, a spus Halep la acel moment, potrivit MEDIAFAX.

Presa internațională a remarcat, la rândul său, calificarea româncei, iar MEDIAFAX a sintetizat reacțiile publicațiilor străine într-un material publicat pe 11 iulie.

„Presa internaţională a lăudat jocul româncei, după calificarea în ultimul act. (…) ESPN:《Halep se califică în finala de la Wimbledon pentru prima oară. Fostul lider mondial a învins-o pe Elina Svitolina, scor 6-1, 6-3, pe Central, iar acum se pregăteşte pentru finala de sâmbătă》”, a scris MEDIAFAX la momentul respectiv.

Două zile mai târziu, pe 13 iulie, MEDIAFAX a transmis în format live text întreaga finală.

Românca a câștigat meciul într-o manieră categorică: 6-2, 6-2, în mai puțin de o oră.

„Simona Halep (7 WTA) a învins-o, sâmbătă, pe Serena Williams (10 WTA), scor 6-2, 6-2 şi a câştigat turneul de Mare Şlem de la Wimbledon. Finala feminină a durat doar 55 de minute. Simona Halep a început excelent ultimul act de la Wimbledon, câştigând primele patru game-uri ale jocului în doar 15 minute”, a scris MEDIAFAX imediat după încheierea partidei.

La scurt timp după victoria obținută, Halep declara că a fost cel mai bun meci al carierei sale.

„Niciodată nu am jucat un meci mai bun. A fost cel mai bun meci. Serena a fost mereu o inspiraţie, aşa că mulţumesc mult pentru asta. (…) Nu mă întrebaţi dacă am avut emoţii”, a scris MEDIAFAX după performanța lui Halep la Wimbledon, redând prima ei reacție.

Victoria a reprezentat al doilea titlu de Grand Slam din cariera Simonei Halep, după cel de la Roland Garros din 2018. A fost însă primul său trofeu la Wimbledon și, totodată, prima victorie a unei românce în proba de simplu feminin la Wimbledon.

2019, un an relatat în timp real de MEDIAFAX

Vizita Papei Francisc, condamnarea definitivă a lui Liviu Dragnea și victoria Simonei Halep la Wimbledon au fost trei evenimente foarte diferite, dar fiecare a avut un puternic impact asupra României și asupra modului în care acestea au fost reflectate în spațiul public.

Pentru MEDIAFAX, 2019 a însemnat din nou viteză, informație transmisă în timp real, live text, declarații, reacții și materiale care au urmărit evenimentele de la primele informații până la deznodământul lor.

De la vizita istorică a unui papă în România, la condamnarea definitivă a unuia dintre cei mai puternici lideri politici ai momentului și până la triumful Simonei Halep pe iarba de la Wimbledon, jurnaliștii MEDIAFAX au fost acolo și au transmis informația către public.

MEDIAFAX nu doar a relatat istoria recentă. A fost acolo încă de la început, în mijlocul evenimentelor care au făcut prima pagină a ziarelor, au deschis jurnalele de televiziune și au devenit subiecte de interes național.

35 de ani înseamnă mii de zile de breaking news, milioane de informații transmise și o arhivă care spune, prin știri, cum s-a schimbat România.

Înseamnă 35 de ani în care MEDIAFAX a fost acolo.

În mijlocul evenimentelor. În mijlocul istoriei.