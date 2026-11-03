Sfârșitul războiului din Ucraina este aproape, susține Lukașenko. Liderul belarus explică de ce

Aleksandr Lukașenko a făcut această declarație marți, 3 noiembrie, în cadrul celei de-a patra ediții a Conferinței Internaționale de la Minsk privind Securitatea Eurasiatică, potrivit agenției de presă belaruse BelTA.

Liderul belarus s-a declarat convins că războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei se apropie de final, invocând oboseala acumulată de părțile implicate.

„Războiul din Ucraina se va încheia în câteva luni. Aceasta este opinia mea personală. Toată lumea este epuizată, nu mai există resurse, toată lumea este obosită”, a afirmat Lukașenko.

Președintele Belarusului a explicat că, atunci când vorbește despre epuizarea resurselor, nu se referă în primul rând la capacitățile materiale sau militare, ci la rezistența psihologică a oamenilor afectați de conflict.

Liderul belarus susține că Rusia dispune în continuare de resurse suficiente

În discursul său, Lukașenko a insistat asupra faptului că Rusia nu se confruntă, în opinia sa, cu o lipsă de resurse materiale care să o împiedice să continue războiul.

„Când vorbesc despre resurse, nu mă refer la faptul că undeva acestea sunt pe terminate. Rusia le are din abundență, suficiente pentru întreaga lume. Vorbesc despre un alt tip de resurse. Resursele psihice ale oamenilor sunt epuizate. Toată lumea s-a săturat de acest război”, a declarat președintele belarus.

Lukașenko acuză Occidentul că a împiedicat încheierea războiului în 2022

Președintele Belarusului a criticat și poziția statelor europene, susținând că acestea au contribuit la escaladarea conflictului, dar că încep să conștientizeze consecințele prelungirii războiului.

Lukașenko a revenit asupra negocierilor din 2022, afirmând că ostilitățile ar fi putut înceta după numai câteva zile sau săptămâni de la declanșarea invaziei ruse.

Potrivit acestuia, Belarusul ar fi depus eforturi considerabile pentru facilitarea unei soluții diplomatice, însă sprijinul militar acordat Ucrainei de statele occidentale ar fi împiedicat încheierea rapidă a conflictului.

Liderul belarus a acuzat aliații occidentali ai Kievului că au încurajat continuarea luptelor și au furnizat cantități importante de armament Ucrainei, inclusiv prin transporturi desfășurate în apropierea frontierelor Belarusului.

„O șansă reală de a obține pacea și de a salva multe mii de vieți a fost pierdută”, a susținut Lukașenko.

Declarațiile vin din partea unuia dintre cei mai apropiați aliați politici ai Moscovei. Belarusul a permis Rusiei să utilizeze teritoriul său pentru operațiuni militare împotriva Ucrainei, inclusiv la începutul invaziei din februarie 2022.