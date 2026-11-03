Donald Tusk susține că Polonia a dejucat mai multe activități suspecte la granița cu enclava rusă Kaliningrad

Potrivit șefului guvernului Poloniei, serviciile de informații poloneze și aliate avertizau de câteva săptămâni că ar putea avea loc „acte de diversiune sau provocări mai grave” la granița cu Federația Rusă, inclusiv „intruziunea unor persoane înarmate pe teritoriul polonez”.

Conform AFP, Donald Tusk a declarat că a fost informat la scurt timp după miezul nopții despre activități suspecte la frontieră, în nordul țării.

„Am mobilizat foarte rapid forțele și resursele necesare pe teren. Am reușit să prevenim orice tentativă de provocare, dacă aceasta a fost intenția”, a declarat premierul polonez presei.

„Desigur, nu vom putea niciodată confirma acest lucru complet”, a adăugat el.

Considerând că „tensiunile” și „escaladarea din partea rusă” ar putea persista, Donald Tusk a cerut menținerea nivelului de vigilență în rândul forțelor de securitate pentru a preveni posibile operațiuni de sabotaj sau provocări.

Polonia, membră NATO și a Uniunii Europene, situată pe flancul estic al ambelor blocuri, a acuzat în repetate rânduri Rusia de „sabotaj” de la invazia Ucrainei din 2022.

Țara a devenit principalul centru pentru furnizarea de ajutor militar și umanitar occidental Ucrainei.

În septembrie, Donald Tusk a avertizat că planurile Rusiei pentru războiul împotriva Ucrainei includ atacuri „hibride” cu drone și rachete împotriva statelor aliate cu Kievul, potrivit aceleiași surse.