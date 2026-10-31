Fostul președinte Lech Walesa îl susține pe Donald Tusk în criza politică din Polonia: „Patria este în pericol”

„Domnule prim-ministru Tusk, nu avem de ales. Patria este în pericol! Voi fi alături de dumneavoastră în prima linie, indiferent de circumstanțe”, a scris Lech Walesa pe Facebook.

În august 1980, Walesa a condus o grevă la Șantierul Naval din Gdansk, care a obligat regimul comunist să facă mai multe concesii și a dus la înființarea sindicatului Solidaritatea, primul sindicat independent din blocul comunist.

Electrician de profesie, Walesa a devenit unul dintre simbolurile luptei pentru libertate din Polonia.

Lech Walesa a fost președintele Poloniei între 1990 și 1995. În 1983, a primit Premiul Nobel pentru Pace pentru contribuția sa la lupta pentru drepturile muncitorilor și libertățile sindicale, în calitate de lider al mișcării Solidaritatea.

Conflict politic privind Tribunalul Constituțional

Postarea lui Walesa vine pe fondul disputei privind controlul asupra Tribunalului Constituțional din Polonia.

Vineri, sute de manifestanți, în principal susținători ai partidului conservator Lege și Justiție (PiS), s-au adunat în fața sediului instituției din Varșovia. Unii protestatari au încercat să forțeze intrarea în clădire, fiind înregistrate confruntări cu poliția.

Tensiunile au izbucnit după suspendarea pentru o lună a atribuțiilor președintelui Tribunalului Constituțional, Bogdan Święczkowski, și ale adjunctului său.

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, și-a întrerupt deplasarea oficială în Senegal și s-a întors vineri seară la Varșovia, pe fondul escaladării crizei.

Opoziția conservatoare acuză guvernul condus de Donald Tusk de o tentativă de preluare ilegală a Tribunalului Constituțional. De cealaltă parte, premierul susține că măsurile sunt necesare pentru restabilirea statului de drept.