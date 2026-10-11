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Alertă de atentat în Polonia. Premierul Donald Tusk și ministrul Apărării, vizați de o posibilă tentativă de asasinat. Serviciile secrete au fost mobilizate

Autoritățile din Polonia au declanșat o operațiune de securitate după ce poliția a primit informații despre un posibil atentat care i-ar viza pe premierul Donald Tusk și pe vicepremierul Władysław Kosiniak-Kamysz, ministrul Apărării. Serviciile de informații și structurile responsabile de protecția demnitarilor au fost mobilizate, iar duminică a fost convocată o reuniune de urgență pentru evaluarea amenințării, relatează Interia și Polsat News.
Alertă de atentat în Polonia. Premierul Donald Tusk și ministrul Apărării, vizați de o posibilă tentativă de asasinat. Serviciile secrete au fost mobilizate
Marius Vale
11 oct. 2026, 11:57, Știri externe
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Informația a fost confirmată duminică, 11 octombrie, de Jacek Dobrzyński, purtătorul de cuvânt al ministrului polonez responsabil cu coordonarea serviciilor speciale.

„În legătură cu informațiile primite de poliție privind un posibil atentat împotriva premierului Donald Tusk și a vicepremierului, ministrul Apărării Naționale, Władysław Kosiniak-Kamysz, ministrul coordonator al serviciilor speciale și ministrul Afacerilor Interne au dispus luarea de măsuri în această privință”, a transmis Jacek Dobrzyński.

Reuniune de urgență a serviciilor de securitate

Autoritățile au convocat pentru duminică, la ora locală 11:00, o reuniune la care participă reprezentanții Agenției pentru Securitate Internă (ABW), ai Poliției și ai Serviciului de Protecție a Statului (SOP), instituția responsabilă de securitatea celor mai importanți demnitari polonezi.

ABW este principalul serviciu polonez de informații interne, responsabil inclusiv cu prevenirea terorismului, contraspionajul și identificarea amenințărilor la adresa securității statului.

SOP asigură protecția premierului, a președintelui și a altor oficiali de rang înalt, inclusiv prin măsuri de securizare a deplasărilor și a evenimentelor publice.

Deocamdată, autoritățile nu au precizat natura exactă a amenințării, dacă au fost identificate persoane suspecte sau dacă există un plan concret de atac.

Polonia, în stare de alertă după o serie de atacuri violente în școli

Avertizarea privind securitatea celor doi lideri vine într-un moment în care autoritățile poloneze se confruntă cu un val neobișnuit de incidente violente și amenințări.

În ultimele zile, mai multe atacuri cu arme albe comise în instituții de învățământ au provocat moartea unei persoane și rănirea altora.

Joi, 8 octombrie, un adolescent de 15 ani a atacat o școală din localitatea Leszczydół-Nowiny, în apropiere de Varșovia, ucigând un angajat și rănind două profesoare. Atacatorul purta o cameră montată pe cască, existând suspiciunea că intenționa să filmeze agresiunea.

Incidentul a urmat unui alt atac, produs miercuri la Ostrołęka, unde un tânăr de 19 ani a rănit zece persoane.

Poliția poloneză a lansat o operațiune amplă de verificare a școlilor și a reținut zeci de persoane în legătură cu amenințări sau deținerea unor arme. Autoritățile investighează inclusiv posibilitatea ca unele incidente să fi fost inspirate de conținut violent distribuit pe rețelele sociale.

Guvernul a avertizat și asupra răspândirii unor informații false privind presupuse atacuri coordonate, fără ca existența unui asemenea plan să fi fost confirmată.

Tensiuni de securitate pe fondul războiului din Ucraina

Polonia este unul dintre principalii susținători europeni ai Ucrainei și un stat strategic pentru NATO, atât prin poziția sa geografică, cât și prin rolul în transportul ajutorului militar occidental.

În ultimii ani, autoritățile de la Varșovia au avertizat în repetate rânduri asupra tentativelor de sabotaj, spionaj și destabilizare atribuite Rusiei și Belarusului.

În septembrie, Donald Tusk declara în Parlament că serviciile de informații avertizează asupra riscului unor atacuri hibride împotriva statelor care sprijină Ucraina, inclusiv Polonia.

Premierul susținea atunci că perioada de la sfârșitul toamnei și din timpul iernii ar putea reprezenta o etapă deosebit de periculoasă a războiului, inclusiv din perspectiva amenințărilor la adresa statelor NATO.

La 6 octombrie, guvernul polonez a anunțat un program de investiții de 102,4 miliarde de zloți, aproximativ 26 de miliarde de dolari, pentru protecția populației și apărarea civilă în următorii cinci ani.

Cine sunt cei doi oficiali vizați

Donald Tusk conduce guvernul polonez din decembrie 2023 și este una dintre figurile politice importante ale Uniunii Europene, după ce a ocupat funcția de președinte al Consiliului European între 2014 și 2019.

Władysław Kosiniak-Kamysz este vicepremier și ministru al Apărării Naționale, dar și lider al Partidului Popular Polonez (PSL), formațiune care face parte din coaliția de guvernare.

 

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