Tensiuni majore în Polonia, la Curtea Constituțională: Președintele Nawrocki a forțat intrarea

Președintele Karol Nawrocki a venit la sediul instanței și a intrat în clădire în timpul nopții.

Tensiunile au izbucnit vineri seară, după ce un grup de judecători numiți de actuala majoritate guvernamentală a decis suspendarea lui Bogdan Święczkowski și a adjunctului său, Bartłomiej Sochański. Decizia a fost luată pe fondul conflictului privind legitimitatea componenței Curții Constituționale, potrivit The Guardian.

Hotărârea a provocat reacții puternice din partea partidului de opoziție Lege și Justiție (PiS). Liderul formațiunii, Jarosław Kaczyński, a condamnat măsura, pe care a descris-o drept un „atac” asupra instituției.

@RpsAgainstTrump there’s more to watch, the same situation from a different angle https://t.co/zRsup4DqLk — Klementyna Suchanow (@KSuchanow) October 31, 2026

Karol Nawrocki a revenit de urgență la Varșovia

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, și-a schimbat traseul avionului în timpul unei deplasări către Senegal, unde urma să efectueze o vizită oficială, și s-a întors la Varșovia pentru a interveni în criza de la Curtea Constituțională.

Sute de persoane, inclusiv parlamentari ai opoziției, s-au adunat în fața instituției pentru a-și exprima susținerea față de judecătorii suspendați. Potrivit poliției, trei persoane au fost reținute după ce unii protestatari au trecut de gardul tribunalului, iar alții au aruncat obiecte în direcția forțelor de ordine.

În jurul orei 1:00, în noaptea de vineri spre sâmbătă, Nawrocki a ajuns la sediul instanței și a trecut de cordonul poliției. Imagini distribuite în mediul online îl arată într-un conflict fizic cu agenții de securitate și cu alți judecători, în timp ce încerca să intre în clădire.

Într-o înregistrare video, președintele a afirmat că persoanele numite de guvern nu sunt judecători ai Curții Constituționale. Ulterior, într-un mesaj transmis în numele său, acesta a acuzat o încălcare a ordinii constituționale și a susținut că o instituție constituțională a fost preluată prin forță.

Un conflict juridic și politic vechi de peste un deceniu

Disputa privind legitimitatea Curții Constituționale poloneze durează din 2015, când guvernele succesive au făcut numiri controversate în componența instanței. În perioada celor opt ani de guvernare PiS, instituția a fost acuzată că a favorizat legislația națională în detrimentul dreptului european, ceea ce a generat conflicte repetate cu Uniunea Europeană privind respectarea statului de drept.

După revenirea la putere, în 2023, premierul Donald Tusk a promis să anuleze reformele contestate și să restabilească independența sistemului judiciar. Demersurile sale au fost însă blocate în repetate rânduri de președinții susținuți de opoziție, care au folosit dreptul de veto.

Un nou episod al conflictului a avut loc în acest an, când Karol Nawrocki a refuzat să depună jurământul a cinci judecători aleși de actuala majoritate parlamentară. Comisia de la Veneția a transmis că refuzul președintelui nu ar trebui să împiedice judecătorii să își preia funcțiile.

Vineri, judecătorii aleși de actuala majoritate au decis suspendarea lui Święczkowski și preluarea controlului procedural asupra instanței. Anna Korwin-Piotrowska, una dintre cele cinci judecătoare ale căror numiri nu au fost acceptate de Nawrocki, a anunțat că preia conducerea instituției, invocând experiența sa în magistratură.

Reacții divergente privind legalitatea deciziei

Legalitatea suspendării conducerii Curții Constituționale este contestată inclusiv de experți în drept. Marcin Matczak, un cunoscut critic al PiS, a declarat că temeiul juridic al suspendării lui Święczkowski nu există, deși a precizat că nu s-ar fi așteptat să ajungă să îl apere pe acesta.

De cealaltă parte, ministrul Justiției, Waldemar Żurek, a anunțat că a solicitat ridicarea imunității lui Święczkowski și a adjunctului său, pentru ca aceștia să poată fi urmăriți penal pentru obstrucționarea activității instanței.

Premierul Donald Tusk a susținut că restabilirea statului de drept este o obligație a guvernului și că procesul presupune măsuri ferme. Ministrul de Externe, Radosław Sikorski, a afirmat, la rândul său, că tribunalul a fost politizat în timpul guvernării precedente.

Opoziția și reprezentanți ai extremei drepte europene au criticat intervenția, pe care au descris-o drept o lovitură de stat judiciară. Printre cei care au reacționat se numără Nigel Farage, Liz Truss și Geert Wilders.

Ambasadorul Statelor Unite în Polonia, Tom Rose, a avertizat că evenimentele sunt grave și că mobilizarea a mii de persoane în fața tribunalului riscă să amplifice tensiunile. Acesta a subliniat că ambele tabere prezintă versiuni diferite asupra celor întâmplate și a făcut apel la evitarea unei confruntări care ar putea degenera.

Criza riscă să adâncească polarizarea politică din Polonia, în contextul în care conflictul dintre guvern și președinție privind sistemul judiciar continuă să afecteze funcționarea instituțiilor.