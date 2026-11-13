Nicușor Dan, despre negocierile pentru pacea din Ucraina: Europa trebuie să participe la discuții, dar fără schimbarea arhitecturii de securitate

Președintele Nicușor Dan a declarat vineri, la finalul reuniunii informale a Consiliului European, că liderii europeni au căzut de comun acord ca UE să fie implicată în discuțiile privind încheierea războiului din Ucraina.

Acesta a explicat că, în cadrul reuniunii, a avut loc și o discuție mai amplă despre securitate, în special despre războiul din Ucraina și negocierile recente.

Potrivit șefului statului, România își menține interesul pentru protejarea Mării Negre prin toate mijloacele disponibile, de la cele militare și diplomatice până la schimbul de informații.

„Am fost și o discuție mai generală legată de securitate, și evident legată de războiul din Ucraina și de recentele negocieri. Evident, poziția noastră cu privire la Marea Neagră vă este cunoscută și interesul de a o proteja cu toate elementele și militare, și diplomatice, și de informații”, a declarat Nicușor Dan.

În ceea ce privește negocierile pentru încheierea războiului, președintele a spus că discuțiile dintre liderii europeni au fost, momentan, unele de principiu, acestea neavând legătură cu „arhitectura de securitate a Europei”.

„Iar în ceea ce privește recentele negocieri cu privire la războiul din Ucraina, a existat, cum am spus, o discuție de principiu. Am stabilit de principiu că e util ca Europa să fie parte din aceste discuții. S-a stabilit în mod unanim că aceste discuții nu trebuie să aibă de a face cu arhitectura de securitate a Europei și doar strict cu războiul din Ucraina, inclusiv cu garanțiile de securitate din faza de după terminarea războiului”, a explicat președintele.

Cine va reprezenta Uniunea Europeană și Coaliția de Voință

Președintele a mai anunțat că au fost stabilite persoanele care vor participa la discuții din partea Uniunii Europene și a Coaliției de Voință.

Potrivit declarațiilor sale, în cazul în care negocierile vor avea loc, deciziile ulterioare vor fi luate în interiorul celor două structuri.

„Și pentru Uniunea Europeană și pentru Coaliția de Voință s-a stabilit cine să participe la aceste discuții, urmând ca, dacă ele vor avea loc, urmând ca ulterior deciziile să fie luate în interiorul celor două organisme, Uniunea Europeană și Coaliția de Voință”, a declarat Nicușor Dan la finalul reuniunii informale a Consiliului European.