O condiție neașteptată în planul Rusiei pentru pace: o țară europeană să se retragă din NATO

Negociatorii ruși au înaintat cereri ample în cadrul discuțiilor de la Abu Dhabi pentru încheierea războiului din Ucraina. Printre acestea se numără retragerea unei țări din NATO și interzicerea bazelor militare ale Alianței în statele baltice, relatează publicația germană Bild, citată de Anadolu.

Propunerile informale, care au fost prezentate reprezentanților europeni la Abu Dhabi, depășesc cu mult problema teritoriilor ucrainene și urmăresc instituirea unei „noi ordini de securitate europene”. Oficialii ruși continuă să susțină că guvernele occidentale au promis cândva că NATO nu se va extinde spre est.

Ce teritorii ar urma să primească Rusia

Potrivit propunerilor pentru încheierea războiului, Rusia ar păstra toate teritoriile ucrainene ocupate în prezent și ar primi întreaga regiune Donbas. Ucraina ar trebui să renunțe la zonele din Donețk și Lugansk care se mai află sub controlul său.

Porturile Odesa și Nikolaev ar urma să fie demilitarizate și să nu mai poată fi folosite drept baze navale. Acorduri separate ar garanta libertatea de navigație în Marea Neagră și Marea Baltică.

Publicația germană relatează că propunerea prevede și ca Ucraina să rămână permanent nealiniată, ceea ce ar exclude aderarea la NATO, dar ar lăsa deschisă posibilitatea intrării în Uniunea Europeană.

Ce schimbări cere Rusia în statele baltice

Planul prevede interzicerea bazelor militare NATO în statele baltice Estonia, Letonia și Lituania. De asemenea, Finlanda ar trebui să revină la statutul pe care îl avea înainte de aderarea la NATO.

În ceea ce privește Republica Moldova, planul propune transformarea țării într-o republică federală, formată din teritoriul principal al Republicii Moldova, Transnistria și Găgăuzia. Dacă Republica Moldova ar adera la Uniunea Europeană, Transnistria și Găgăuzia ar putea organiza referendumuri privind independența.

În schimb, partea rusă oferă retragerea armelor nucleare din Belarus și renunțarea la amplasarea rachetelor cu rază medie de acțiune pe teritoriul acestei țări, potrivit publicației Bild.