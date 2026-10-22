Deputatul AUR Dan Tanasă, trimis în judecată după mesajul împotriva livratorilor din Asia și Africa / AUR motivează declarația drept libertate de exprimare

UPDATE: Poziția AUR

În urma trimiterii în judecată a lui Dan Tanasă, AUR a motivat declarația acestuia ca fiind un drept la liberă exprimare.

„Alianța pentru Unirea Românilor a luat la cunoștință cu surprindere de trimiterea în judecată a deputatului Dan Tanasă pentru un mesaj public în care acesta critica importul masiv de forță de muncă necalificată din Asia și Africa și îi îndemna pe români să nu încurajeze această politică. Am ajuns să trăim într-o Românie în care o poziție politică despre migrație, piața muncii și viitorul societății românești este transformată într-un dosar penal pentru «incitare la ură și discriminare»”, a transmis AUR într-un comunicat, joi.

Potrivit partidului, „Dan Tanasă nu a chemat la violență împotriva nimănui. Nu a cerut agresarea vreunui muncitor străin și nu a îndemnat la atacuri asupra unor persoane. A criticat o politică publică și a transmis, în termenii săi, că România nu trebuie să continue importul de muncitori necalificați din afara Europei în timp ce milioane de români au plecat din țară, salariile rămân mici, iar statul nu este capabil să își aducă propriii cetățeni înapoi acasă”.

„AUR va apăra dreptul lui Dan Tanasă la un proces echitabil și dreptul oricărui parlamentar de a exprima opinii politice, inclusiv atunci când acestea sunt incomode, dure sau contrare consensului promovat de actuala putere”, se mai arată în comunicat.

De asemenea, partidul a transmis că „libertatea de exprimare nu există doar pentru opiniile aprobate de presă, de Guvern sau de procurori”.

„Dacă simpla opoziție față de o politică de imigrație poate deveni infracțiune, atunci problema nu mai este Dan Tănasă. Problema este cât de mult spațiu democratic mai rămâne într-un stat în care procurorul începe să decidă ce opinii politice au voie să exprime reprezentanții aleși ai cetățenilor”, potrivit aceluiași comunicat.

Știre inițială:

Joi, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a finalizat cercetările și a dispus trimiterea în judecată în stare de libertate a unui inculpat, deputat în Parlamentul României, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de incitare la violență, ură sau discriminare.

Este vorba despre deputatul Dan Tanasă (AUR) care, într-o postare încărcată în luna august a anului trecut, a îndemnat oamenii să refuze comenzile dacă acestea nu sunt livrate de către români.

Potrivit rechizitoriului, la data de 19 august 2025 „inculpatul a incitat publicul la ură și discriminare împotriva lucrătorilor din România, proveniți din Asia și Africa, pe motiv că aceștia fac parte dintr-o anumită categorie de persoane definită pe criterii de rasă, naționalitate, etnie și religie, prin publicarea pe o platformă de socializare, accesibilă publicului, a mesajului: „Refuzați comanda dacă aceasta nu este livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă! O dictatură nu se instalează niciodată singură, ci în aplauzele celor cu mintea slabă. Vestul se scufundă sub valul islamist, iar europenii plâng în pumni pentru că nu au fost atenți la importul masiv de imigranți. Eu nu vreau așa ceva în România!”.

În rechizitoriu se evidențiază că actele de discriminare pot perturba grav relațiile dintre cetățeni, întrucât afectează relațiile sociale, care trebuie să se întemeieze pe respect reciproc.

Totodată, în ceea ce privește imunitatea parlamentară, se reține că aceasta este limitată la opinii politice, respectiv pentru voturile sau pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului, însă deputații și senatorii pot fi urmăriți și trimiși în judecată penală pentru fapte care nu au legătură cu voturile sau cu opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului.

Rechizitoriul a fost transmis Înaltei Curți de Casație și Justiție, instanță competentă să judece cauza în fond.