Guvernul pregătește sancțiuni ferme pentru violența în școli și măsuri împotriva radicalizării elevilor

Premierul Luca Niculescu a anunțat joi că Executivul finalizează un plan integrat pentru creșterea siguranței în unitățile de învățământ, pe baza măsurilor discutate de instituțiile responsabile și a propunerilor formulate de reprezentanții sistemului de educație. Documentul va stabili responsabilități clare pentru instituțiile implicate, măsuri de prevenție, mecanisme de intervenție rapidă și sancțiuni ferme pentru actele de violență.

Anunțul a fost făcut în cadrul unei reuniuni desfășurate la Palatul Victoria, la care au participat reprezentanți ai instituțiilor publice, profesori, părinți, elevi și organizații neguvernamentale.

„Fiecare copil trebuie să meargă la școală cu încrederea că este în siguranță. Fiecare părinte trebuie să aibă liniștea că fiul sau fiica sa este în siguranță în clasă, pe hol ori în curtea școlii”, a transmis premierul.

Sancțiuni ferme și intervenții rapide în școli

Luca Niculescu a subliniat că prevenirea violenței trebuie să înceapă cu identificarea timpurie a situațiilor de risc, înainte ca acestea să se transforme în incidente grave.

Planul pregătit de Guvern va include măsuri de prevenție, mecanisme de intervenție rapidă și sancțiuni ferme pentru actele de violență.

„Avem responsabilitatea să identificăm din timp situațiile de risc și să prevenim violența”, a afirmat premierul.

Acesta a precizat că propunerile formulate în cadrul consultărilor vor fi incluse în planul integrat, astfel încât măsurile să poată fi aplicate în unitățile de învățământ.

Guvernul pregătește și măsuri împotriva extremismului violent

O altă direcție anunțată de premier vizează prevenirea radicalizării și a formelor extreme de violență.

Guvernul a publicat joi, în transparență decizională, proiectul Strategiei Naționale pentru prevenirea și combaterea extremismului violent, care stabilește măsuri pentru perioada 2027–2030. Documentul urmărește identificarea timpurie a riscurilor de radicalizare și coordonarea intervențiilor între instituții.

În acest scop, strategia prevede inclusiv pregătirea a 4.000 de consilieri și psihologi școlari, precum și organizarea unor campanii de prevenție destinate elevilor și părinților.

„Nu avem voie să ignorăm riscurile violenței extreme și cele generate de radicalizare”, a avertizat Luca Niculescu.

Premierul a explicat că autoritățile trebuie să recunoască din timp semnele radicalizării și să intervină înainte ca acestea să conducă la tragedii.

„Trebuie să înțelegem și să recunoaștem din timp riscurile radicalizării, pentru a putea interveni înainte ca acestea să ducă la tragedii”, a transmis acesta.

Violența în școli, o problemă recunoscută de ministrul Educației

Ministrul Educației, Sorin Costreie, a declarat luni că România dispune de un Plan Național de Combatere a Violenței Școlare și de mecanisme prin care elevii pot raporta anonim incidentele, însă violența continuă să reprezinte o problemă gravă în unitățile de învățământ.

„Stăm bine. Dar cum stăm cu violența? Stăm prost”, a afirmat ministrul, care a atras atenția și asupra respingerii unei inițiative legislative care ar fi permis elevilor să beneficieze de consiliere psihologică fără acordul părinților.

Premierul Luca Niculescu a anunțat că va urmări aplicarea măsurilor rezultate din consultările cu reprezentanții instituțiilor și ai sistemului de educație.

„Siguranța copiilor este o prioritate!”, a transmis acesta.