Sorin Costreie, despre violența din școli: Avem proiecte, dar trebuie să schimbăm mentalități

Măsuri pe hârtie și realitatea din teren

Ministrul Educației, Sorin Costreie, a atras atenția, la evenimentul de închidere a proiectului „Consolidarea răspunsului la violența împotriva copiilor prin politici mai bine fundamentate și capacitate instituțională sporită”, că este necesară o schimbare de mentalitate pentru reducerea fenomenului violențelor din școli.

„Nu putem să avem educație de calitate fără un mediu educațional sigur și fără protecția atâta a copiilor care participă cât și a profesorilor. Să știți că avem proiecte, am aprobat Planul Național de Combatere a Violenței Școlare, avem proceduri de management și mecanismul de semnalare anonimă. Stăm bine. Dar cum stăm cu violența? Stăm prost. De ce? Pentru că, dincolo de documente, proiecte și alte lucruri de tipul acesta, eu cred că trebuie schimbată mentalitatea”, a declarat Costreie.

Rolul profesorului

Ministrul a cerut profesorilor să își depășească rolul de simpli dascăli și să asculte copiii nu doar din informațiile predate.

„Cred cu tărie că profesorul trebuie să-și asume și un rol social și să se uite la copil. Multe din aceste forme sociale, care da, se manifestă și în școală, pornesc de la faptul că copiii noștri nu sunt văzuți, nu sunt auziți, nu sunt înțeleși, nu sunt ascultați, iar prin ascultare nu înseamnă să-i scoți la tablă și să îi întrebi despre informația care li s-a turnat. Ci înseamnă să-l vezi în tot ce înseamnă”, a mai spus Sorin Costreie.

Nevoia de consiliere și eliminarea stigmatului

Ministrul a evidențiat și importanța consilierii școlare, criticând respingerea inițiativei legislative care ar fi permis accesul elevilor la consiliere fără acordul părinților, subliniind că familia poate fi un factor traumatizant, dar și stigma din jurul tratării sănătății mintale.

„E nevoie de consiliere școlară, s-a spus aici, și vreau să dau un semnal pentru că ce s-a întâmplat în Parlament nu e ok. Deci am avut o lege care a picat, prin care se scotea acordul parental pentru ca copiii să se ducă la consiliere. În unele cazuri, scuzați-mă, dar chiar părinții sunt problema. Consilierul școlar este văzut în școlile și liceele noastre, cam la fel cum este văzut psihologul sau psihiatru în societatea noastră. Adică dacă te duci acolo, deja ai o mică etichetă, o anatemă pusă pe tine că vezi, Doamne, ai niște probleme”, a adăugat oficialul.

Inechitatea dintre rural și urban

Printre cauzele care favorizează aceste provocări, ministrul a menționat și diferențele majore de oportunități educaționale dintre mediul rural și cel urban.

„Am avut studii UNICEF la începutul anului, am avut după aceea studiile PISA, am avut studiile OECD, toate ne arată aceeași radiografie. E o diferență enormă, foarte mare, de șansă a unui copil, dacă se naște la țară sau într-un mediu defavorizat, că putem vorbi și de urban mix, sau chiar zone din urbanul mare, și a celor care se nasc în zone favorizate. Noi trebuie să reducem acest clivaj, pentru că naște o tensiune socială incredibilă, care alimentează violența și frustrarea”, a conchis Costreie.