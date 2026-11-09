Florin Manole, confesiunea ministrului care a muncit la câmp când era copil: România cheltuiește prea puțin pentru asistența socială. Avem una dintre cele mai mici cheltuieli din UE

Oficialul a subliniat că lipsa finanțării afectează direct serviciile oferite persoanelor vulnerabile, de la copii și familii aflate în dificultate până la persoanele cu dizabilități.

„România, din păcate, cheltuie foarte puțin pentru aceste servicii. Avem una dintre cele mai mici, poate chiar cea mai mică, dintre cheltuielile cu asistența socială din Uniunea Europeană”, a declarat Florin Manole.

Potrivit ministrului, cifrele privind cheltuielile sociale nu sunt simple statistici, ci reflectă probleme concrete: mai puține servicii, mai puține beneficii și mai puțin sprijin pentru cei care au nevoie de ajutor.

Florin Manole critică subfinanțarea asistenței sociale și a educației

Ministrul Manole a explicat că orice strategie privind protecția copiilor și combaterea violenței trebuie susținută de resurse financiare. În lipsa unui buget adecvat, măsurile și angajamentele asumate riscă să rămână doar pe hârtie.

Acesta a atras atenția și asupra numărului insuficient de angajați din sistemul de asistență socială, precum și asupra subfinanțării educației, cele două domenii fiind strâns legate atunci când vine vorba despre protecția copiilor.

Florin Manole a criticat și modul în care este realizată consolidarea fiscal-bugetară, susținând că reducerea cheltuielilor sociale nu ar trebui să fie o soluție în detrimentul colectării mai eficiente a veniturilor și al reformelor structurale.

Ministrul consideră că România ar trebui să creeze spațiul fiscal necesar pentru a se apropia de media europeană în ceea ce privește finanțarea asistenței sociale și a educației.

Beneficiile pentru copiii cu dizabilități și tichetele de grădiniță, exemple de subfinanțare

În discursul său, oficialul a oferit și câteva exemple privind dificultățile întâmpinate în creșterea sprijinului acordat copiilor vulnerabili.

Acesta a amintit că majorarea beneficiilor pentru copiii cu dizabilități, de la 80 la 190 de lei, a reprezentat o adevărată „luptă publică”.

De asemenea, a vorbit despre creșterea tichetului de grădiniță destinat copiilor din familiile cele mai sărace, subliniind că sprijinul financiar pentru aceste categorii trebuie să fie unul consistent și adaptat nevoilor reale.

Florin Manole a avertizat că, după adoptarea următorului buget, angajamentele privind strategiile și măsurile de protecție socială trebuie să fie însoțite de finanțarea necesară.

„Echitatea este ceva la care suntem foarte mult în urmă”

Un alt punct important al intervenției ministrului a vizat inegalitățile sociale și dificultățile cu care se confruntă copiii proveniți din mediul rural și comunitățile vulnerabile.

Florin Manole a făcut un apel la o reprezentare mai puternică a acestor categorii sociale și a subliniat că vocea copiilor din mediul rural trebuie să fie auzită mai des în dezbaterile publice.

Vorbind despre propria experiență, ministrul a povestit că a muncit la câmp de la vârsta de 13 ani, a parcurs aproximativ 10 kilometri pentru a ajunge la liceu și s-a confruntat cu dificultățile financiare ale unui tânăr venit din provincie în București.

Acesta a remarcat că, deși România a evoluat considerabil după 1990 din punct de vedere economic, al industriei, salariilor și serviciilor, beneficiile dezvoltării nu au fost distribuite echitabil.

„România a evoluat enorm din 1990 până astăzi. Din toate punctele de vedere. Macroeconomic, industrie, salarii, servicii pentru copii, pentru adulți, pentru vârstnici. (…) Dar echitatea este ceva la care suntem foarte mult în urmă”, a afirmat ministrul Muncii.

În opinia sa, una dintre principalele responsabilități ale autorităților este ca bunăstarea economică să se reflecte mai corect în viața tuturor categoriilor sociale, în special a copiilor și a persoanelor vulnerabile.

Ministrul a transmis că este nevoie de o schimbare a modului în care sunt distribuite resursele și de politici publice susținute financiar, astfel încât protecția socială să devină o prioritate reală, nu doar un angajament pe hârtie.