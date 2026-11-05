Plan european pentru modernizarea educației. Ce se pregătește pentru elevii și profesorii din România

Inițiativa vizează inclusiv școlile din România și propune o utilizare mai eficientă și mai sigură a inteligenței artificiale în procesul de învățare.

Unul din trei adolescenți europeni are dificultăți la matematică

Noul pachet european pentru educație și competențe urmărește îmbunătățirea rezultatelor elevilor la disciplinele fundamentale, dezvoltarea competențelor digitale, sprijinirea profesorilor și modernizarea învățământului profesional.

Potrivit datelor PISA 2025 prezentate de Comisia Europeană, 33,9% dintre elevii europeni de 15 ani au rezultate slabe la matematică, 31,3% întâmpină dificultăți la citire, iar 25,9% la științe.

În acest context, Bruxelles-ul propune investiții și reforme care să îmbunătățească performanțele școlare, inclusiv prin creșterea autonomiei școlilor și consolidarea sprijinului acordat cadrelor didactice.

Inteligența artificială și siguranța online, printre priorități

Comisia intenționează să dezvolte instrumente prin care elevii să învețe să utilizeze responsabil inteligența artificială.

Începând cu anul școlar 2027-2028, ar urma să fie testat un certificat european de competențe în inteligență artificială, însoțit de criterii comune de evaluare adaptate vârstei elevilor.

Totodată, executivul european pregătește o inițiativă privind utilizarea sănătoasă a ecranelor, care va oferi recomandări școlilor, părinților și elevilor despre siguranța online și echilibrul dintre activitățile digitale și cele desfășurate offline.

Pe 3 noiembrie a fost constituit și un consorțiu european destinat dezvoltării infrastructurii digitale pentru educație, inclusiv a unor instrumente de inteligență artificială considerate sigure.

Măsuri pentru combaterea deficitului de profesori

O altă componentă importantă privește creșterea atractivității profesiei didactice.

Comisia propune îmbunătățirea condițiilor de muncă, dezvoltarea profesională continuă și o pregătire mai bună a profesorilor pentru utilizarea noilor tehnologii.

Din 2027, programul european Teacher Academies 2.0 va acorda o atenție specială profesorilor aflați la început de carieră și conducerii unităților de învățământ.

Tot din 2027 vor fi sprijinite parteneriate între școli din diferite state membre, prin intermediul Erasmus+, pentru îmbunătățirea rezultatelor elevilor.

Ce ar putea însemna noile măsuri pentru România

Școlile și instituțiile de formare profesională din România ar putea beneficia de noile inițiative europene, inclusiv de parteneriate internaționale, instrumente digitale și programe de pregătire a profesorilor.

Comisia urmărește și modernizarea învățământului profesional, prin cursuri flexibile, dezvoltate împreună cu angajatorii, și facilitarea stagiilor de pregătire în alte state europene.

Primele programe-pilot sunt prevăzute pentru 2027, iar din 2028 ar urma să fie dezvoltate noi centre de formare în parteneriat cu mediul de afaceri.

Pachetul nu introduce automat obligații noi pentru școlile românești. Cele două recomandări propuse trebuie examinate de Consiliul UE, iar aplicarea măsurilor va depinde de deciziile ulterioare și de participarea statelor membre.

Comisia Europeană va discuta implementarea inițiativelor la summitul european pentru educație și competențe, programat pe 20 noiembrie 2026.