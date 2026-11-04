UE pregătește 175 de miliarde de euro pentru cercetare și inovare. Ce oportunități are România

Comisia Europeană propune un buget de 175 de miliarde de euro pentru viitorul program Horizon Europe, prin care Uniunea Europeană finanțează cercetarea și dezvoltarea de noi tehnologii. Suma este aproape dublă față de cele 95,5 miliarde de euro alocate programului actual, care se încheie în 2027.

Bugetul nu este însă definitiv. Statele membre și Parlamentul European negociază atât valoarea finanțării, cât și modul în care vor fi împărțiți banii.

Ce cercetări vor primi finanțare europeană

Noul program, care ar urma să înceapă în ianuarie 2028, va susține cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologiilor și transformarea descoperirilor din laboratoare în produse și servicii care pot fi folosite în economie.

Printre domeniile prioritare se numără medicina, inteligența artificială, agricultura, energia, protecția mediului, securitatea și industria spațială.

Comisia Europeană urmărește inclusiv dezvoltarea unor tehnologii avansate, precum calculatoarele cuantice, tratamentele medicale regenerative, aviația cu emisii reduse și producerea energiei prin fuziune nucleară.

Programul va fi organizat în patru mari direcții: finanțarea cercetării de înalt nivel, susținerea proiectelor care contribuie la dezvoltarea economiei europene, sprijinirea inovațiilor și reducerea diferențelor dintre statele membre în domeniul cercetării.

Ce oportunități are România

România se numără printre statele europene care beneficiază de măsuri speciale de sprijin, deoarece rezultatele și investițiile în cercetare sunt sub nivelul celor înregistrate în țările europene mai dezvoltate.

Prin noul program, institutele și universitățile românești ar putea obține finanțări pentru modernizarea laboratoarelor, achiziționarea de echipamente, dezvoltarea unor tehnologii și participarea la proiecte internaționale.

Banii europeni ar putea susține și formarea cercetătorilor, colaborarea cu instituții din alte state și transformarea rezultatelor științifice în produse care pot fi utilizate de companii.

Accesul la aceste fonduri nu va fi însă automat. Instituțiile românești vor trebui să depună proiecte și să concureze cu organizații din alte țări europene.

Autoritatea Națională pentru Cercetare subliniază că pregătirea pentru noul program trebuie să înceapă încă din 2026, prin identificarea domeniilor în care institutele românești pot obține rezultate competitive și prin dezvoltarea parteneriatelor internaționale.

Parlamentul European cere 200 de miliarde de euro

Valoarea viitorului program este unul dintre principalele subiecte ale negocierilor europene.

În timp ce Comisia Europeană a propus 175 de miliarde de euro, Parlamentul European solicită majorarea bugetului la 200 de miliarde de euro.

În schimb, cea mai recentă variantă discutată la nivelul Consiliului Uniunii Europene prevede aproximativ 158,2 miliarde de euro, cu 16,8 miliarde mai puțin decât suma propusă inițial de Comisie.

Parlamentul European susține și rezervarea a 3,3% din buget pentru programele care ajută statele cu rezultate mai slabe în cercetare să recupereze decalajele față de țările mai dezvoltate. România se numără printre potențialii beneficiari ai acestor măsuri.

Noile finanțări europene, în negocieri

Comisia pentru industrie, cercetare și energie a Parlamentului European urmează să voteze documentele privind viitorul program pe 10 noiembrie 2026, iar votul în plen este programat pentru săptămâna care începe pe 23 noiembrie.

După ce Parlamentul European își va stabili poziția, negocierile vor continua cu reprezentanții statelor membre și ai Comisiei Europene.

Dacă instituțiile europene ajung la un acord în timp util, noile reguli ar putea fi adoptate în 2027, iar programul de finanțare ar începe la 1 ianuarie 2028.

Pentru România, următorii doi ani reprezintă o perioadă importantă de pregătire. „Obiectivul nu va fi doar să fim eligibili pentru finanțare, ci să avem capacitatea științifică, tehnologică și instituțională de a contribui la definirea viitorului cercetării europene”, au explicat reprezentanții Autorității Naționale pentru Cercetare.