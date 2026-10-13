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Ambasadorul Republicii Arabe Egipt în România, discuții cu ANC pentru extinderea cooperării în cercetare și inovare

Conducerea Autorității Naționale pentru Cercetare a avut marți o întâlnire cu Mohammed Moustafa Orfy, ambasadorul Republicii Arabe Egipt în România, dedicată dezvoltării cooperării bilaterale în domeniul cercetării științifice și al inovării.
Ambasadorul Republicii Arabe Egipt în România, discuții cu ANC pentru extinderea cooperării în cercetare și inovare
Sursa foto: Facebook / Autoritatea Națională pentru Cercetare - România
Ioana Târziu
13 oct. 2026, 15:34, Politic
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La discuții au participat Andrei Alexandru, președintele ANC, Tudor Prisecaru, vicepreședintele instituției și reprezentanți ai structurilor implicate în relațiile internaționale.

Potrivit ANC, această întâlnire a oferit prilejul reluării dialogului instituțional. Mai mult, a oferit posibilitatea identificării unor direcții de colaborare între comunitățile de cercetare din România și Egipt.

În cadrul întâlnirii, președintele ANC a prezentat capacitățile și infrastructurile de cercetare din România.

Printre acestea, se numără infrastructurile europene de cercetare cu participare românească – ERIC –, precum și competențele dezvoltate în domenii precum fizica laserelor, biodiversitatea, microelectronica, semiconductorii și hidrogenul verde.

Aceste domenii oferă puncte de plecare pentru identificarea unor teme de interes comun, schimburi de expertiză și inițiative științifice comune.

Conform ANC, cooperarea poate fi dezvoltată în cadrul Memorandumului de înțelegere privind cooperarea științifică și tehnologică, semnat anterior între Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării din România și Autoritatea pentru Finanțarea Științei, Tehnologiei și Inovării din Republica Arabă Egipt.

Prevederile memorandumului existent

Memorandumul existent prevede posibilitatea desfășurării unor activități comune de cercetare, a schimburilor de informații științifice și a organizării de seminare, conferințe și ateliere de lucru.

Documentul oferă, de asemenea, cadrul pentru dezvoltarea unor proiecte comune și pentru stabilirea, prin consultare între părți, a domeniilor și condițiilor de finanțare aferente. În acest context, discuțiile au vizat valorificarea cadrului de cooperare deja instituit și identificarea modalităților prin care acesta poate susține inițiative concrete, cu implicarea instituțiilor competente din ambele țări.

A fost abordată și perspectiva consolidării relațiilor dintre universități, inclusiv prin intermediul rețelelor și mecanismelor de cooperare academică ale spațiului francofon.

Continuarea dialogului cu partenerii egipteni și coordonarea cu autoritățile relevante vor contribui la conturarea unor direcții de lucru și la valorificarea prevederilor Memorandumului existent.

Obiectivul este dezvoltarea unei cooperări susținute, reciproc avantajoase, care să faciliteze schimbul de cunoaștere și realizarea unor proiecte comune în cercetare, dezvoltare și inovare.

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