Anunțul surpriză al premierului spaniol: a convocat alegeri anticipate pentru 29 noiembrie

Premierul spaniol Pedro Sánchez a convocat alegeri anticipate pentru data de 29 noiembrie. Anunțul surpriză a fost făcut luni dimineață după o perioadă tensionată marcată de proteste ample provocate de criza locuințelor. Prin anunțul de luni premierul Pedro Sánchez speră să obțină sprijin popular și în ciuda tensiunilor să-și prelungească mandatul.

Analiștii spun că alegerile anticipate ar putea marca sfârșitul ultimului guvern socialist important din UE. De asemenea, ar putea scoate din prima linie a politicii externe a UE unul dintre cei mai vehemenți critici ai președintelui american Donald Trump.

De ce a convocat premierul alegerile anticipate

Problema complicată a locuințelor inaccesibile l-a determinat pe Sánchez să convoace alegeri anticipate, într-o încercare evidentă de a prelua inițiativa din punct de vedere politic. Vineri, parlamentarii spanioli au respins două proiecte de lege menite să soluționeze criza locuințelor, ceea ce a amplificat protestele din întreaga țară. Acestea au început recent, după evacuarea lui Maricarmen Abascal. Femeia în vârstă de 87 de ani a fost evacuată din apartamentul din Madrid în care locuise din 1956. Inițial, a fost un protest al vecinilor și apoi nemulțumirea s-a extins în oraș și în toată țara.

Problema locuințelor se află în fruntea preocupărilor alegătorilor, dar nu este singura care va influența rezultatul alegerilor anticipate. Pedro Sánchez este slăbit de scandalurile de corupție care au vizat Partidul Socialist. De asemenea, Sánchez s-a confruntat în vară cu critici dure privind modul în care a gestionat criza imigranților din enclava nord-africană Ceuta.

Ce arată sondajele înainte de alegeri

Sondajele indică că Spania va alege o administrație condusă de Partidul Popular de centru-dreapta. Popularii sunt susținuți în prezent de 34% din electorat, comparativ cu 26% susținere pentru Partidul Socialist. Partidul popular ar putea să formeze o coaliție cu partidul de extremă-dreapta Vox, care este cotat cu 18% din intențiile de vot, conform POLITICO.

În mod paradoxal, popularitatea lui Sánchez pe plan intern a scăzut dar a câștigat vizibilitate pe scena internațională. El s-a numărat printre liderii occidentali care i-au criticat pe Donald Trump și pe premierul israelian Benjamin Netanyahu în legătură cu conflictele din Gaza și Iran.