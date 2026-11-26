Dacă zbori cu Ryanair și nu plătești ca să-ți alegi locul, nu mai afli unde stai decât cu trei-patru ore înainte de zbor.

Înainte, făceai check-in gratuit cu o zi înainte și vedeai imediat ce loc ai primit. Dacă nu-ți convenea, aveai timp să plătești pentru alt loc.

Acum, poți face check-in mai devreme, chiar cu trei zile înainte, dar pe biletul din telefon nu mai apare niciun număr de scaun. Locul apare singur în aplicație abia cu câteva ore înainte de decolare.

Ryanair a introdus această schimbare pentru că vara, cei care voiau să cumpere un anumit loc în ultimul moment îl găseau deja dat gratis altcuiva. Criticii spun că e doar un mod de a-i face pe oameni să plătească locul.

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