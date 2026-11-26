Reprezentanții aeroportului au precizat că nu au fost raportate victime.

Unitățile de pompieri și salvare din Miami-Dade au intervenit în urma incidentului, potrivit The Independent.

Avionul McDonnell Douglas MD-11 venea din Memphis, iar zborurile vor fi reluate în curând, potrivit Administrației Federale a Aviației. Aceasta a precizat și că va avea loc o investigație.

Aeroportul a recomandat pasagerilor care urmează să zboare miercuri seara să verifice cu companiile aeriene cele mai recente actualizări ale zborurilor înainte de a călători la aeroport.

Incidentul a avut loc la aproape trei luni după ce un avion cargo al Amazon a ieșit de pe o altă pistă din Miami, ucigând cinci persoane la sol.

Pista pe care a aterizat miercuri avionul FedEx este diferită de cea pe care a depășit-o avionul cargo Amazon în septembrie. Totuși, trei dintre pistele din Miami converg în capătul vestic, așa că avionul FedEx a ajuns aproape de locul unde avionul Amazon a traversat un drum și a lovit o dubă plină cu o echipă de curățare a avionului, potrivit aceleiași surse.