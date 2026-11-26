„În momentul când am intrat în locația respectivă, la un minut au tăbărât pe mine trei persoane, două mascate”, a declarat Dăncuș, joi, la Antena 3 CNN.

Primarul spune că întâlnirea fusese aranjată de o fostă angajată a Primăriei Baia Mare, care îl contactase pentru a-i relata anumite situații din administrația locală și pentru a-i cere ajutorul. Edilul susține că incidentul din 28 septembrie a fost a doua tentativă de răpire, despre prima aflând abia după perchezițiile și arestările din dosar.

Primarul a mai spus că „instituția nu au avut complici. Persoana respectivă care a fost complice a lucrat în instituție, a fi dorit să revină în instituție și eu nu am acceptat propunerea de a facilita accesarea unui post în administrația publică. Am participat la un concurs”.

„Odată ce am fost imobilizat cu cătușe la spate, cu căluș în gură, am constatat că una dintre persoane este numitul Raul Kis, cel care derula, împreună cu fratele său, mai multe afaceri în municipiul Baia Mare”, a povestit primarul.

Agresorii i-ar fi cerut să intervină pentru eliminarea unor articole

Potrivit acestuia, agresorii i-au cerut să intervină pe lângă un jurnalist local pentru eliminarea unor articole despre afacerile familiei Kis.

„Mi-au solicitat două lucruri. Adică mi-au spus că au un târg pentru mine și dacă îl voi îndeplini, o să scap curat”, a declarat Dăncuș.

„M-au forțat să prizez cocaină”

Edilul afirmă că a fost ținut în apartament mai bine de o oră și amenințat cu violul.

„Am fost amenințat și cu violul. Nu s-a întâmplat acest lucru”, a precizat primarul.

Întrebat dacă a fost drogat, Dăncuș a confirmat că a fost obligat să consume cocaină și a relatat că agresorii l-au avertizat că înregistrările realizate în apartament urmau să ajungă în presă.

„M-au forțat să prizez cocaină. Le-am spus că nu mă droghez. (…) Au spus că este momentul să mă droghez, pentru că aceste filmări mă vor face vedeta și vor ajunge în toată media din țară. Sigur că am fost obligat și am făcut și acest lucru”, a povestit edilul.

Primarul spune că a reușit să plece după ce le-a promis agresorilor că le va îndeplini solicitările. Ulterior, s-a prezentat la Institutul de Medicină Legală și a depus un denunț la Direcția de Investigații Criminale din cadrul IGPR.

Dăncuș susține că întreaga situație a fost generată de refuzul său de a răspunde unor tentative de mituire și presiunilor exercitate asupra sa în legătură cu afacerile celor implicați.

Trei persoane au fost arestate preventiv

Procurorii DIICOT au reținut trei persoane, doi bărbați și o femeie, cercetate pentru constituirea unui grup infracțional organizat, șantaj, lipsire de libertate în mod ilegal și tentativă la viol. Doi dintre inculpați sunt cercetați și pentru trafic de droguri de mare risc.

Potrivit anchetatorilor, în noaptea de 28 spre 29 septembrie 2026, victima ar fi fost imobilizată într-un apartament din București, amenințată cu un cuțit și un aparat cu electroșocuri și obligată să prizeze cocaină. Scena ar fi fost filmată pentru ca înregistrările să fie folosite ulterior în scop de șantaj.

Tribunalul București a dispus arestarea preventivă a celor trei inculpați pentru 30 de zile.