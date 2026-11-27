33 de persoane au fost arestate joi, 26 noiembrie, fiind suspectate de implicare în activități infracționale grave. Este finalul unei operațiuni secrete care a fost dezvăluită de autoritățile italiene.

Potrivit acestora, o filială a temutei organizații mafiote italiene ‘Ndrangheta a plănuit un atac armat asupra Tribunalului din Locri, în regiunea Calabria, pentru a recupera cinci milioane de euro confiscați în urma unor operațiuni anterioare.

Pentru ducerea la îndeplinire a planului, mafioții au contactat atacatori specializați din Puglia, cu experiență în jafuri asupra transporturilor de valori. Planul a fost dejucat în urma unei ample anchete coordonate de Direcția Antimafia. Continuarea pe Mediafax Italia.