Mario este un italian din regiunea Marche. El nu s-a născut în Italia, însă a ajuns în țara care i-a devenit casă atunci când avea patru ani.

I-a plăcut școala și a obținut o diplomă în inginerie civilă. Totodată, vorbește fluent trei limbi străine și a lucrat timp de 27 de ani într-o companie, unde a ajuns manager de resurse umane.

La 63 de ani și-a pierdut locul de muncă deoarece compania a închis punctul de lucru unde era angajat. Deși a făcut numeroase demersuri pentru a se angaja, Mario a rămas șomer.

Pentru a nu risca să cadă în depresie și pentru a câștiga ceva bani, bărbatul a ajuns să lucreze ca livrator. El susține că CV-ul său, deși este impresionant, are o mare problemă pentru angajatori: vârsta. Continuarea pe Mediafax Italia.