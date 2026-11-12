Închisoarea matrimonială din Transilvania a atras atenția străinilor. Ce spun jurnaliștii italieni despre obiectivul unic în lume

Jurnaliștii italieni sunt fascinați de așa-numita închisoare matrimonială din Transilvania. Ei au relatat despre obiectivul aflat în satul Biertan din județul Sibiu, între Mediaș și Sighișoara.

Localitatea săsească păstrează atmosfera medievală, cu străzi pietruite, case tradiționale și o biserică fortificată impresionantă, inclusă în patrimoniul mondial UNESCO.

Închisoarea matrimonială a fost amenajată în urmă cu aproximativ 300 de ani. Acolo erau închise împreună cuplurile care aveau probleme în căsnicie, în speranța că vor reuși să-și rezolve neînțelegerile.

Potrivit informațiilor locale, metoda a avut rezultate surprinzătoare: în trei secole, un singur cuplu ar fi divorțat. Continuarea pe Mediafax Italia.