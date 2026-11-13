Guvernul olandez, la un pas de prăbușire. Rob Jetten încearcă să salveze coaliția prin discuții de criză în weekend

Partidele din guvernul olandez vor continua discuțiile de criză pe parcursul weekendului, în încercarea de a evita prăbușirea coaliției minoritare, a anunțat vineri premierul Rob Jetten, citat de Reuters.

Acesta a spus că va face un ultim efort pentru a menține unitatea guvernului, care se află în pragul destrămării încă de joi, după o dezbatere tensionată privind impozitele pe avere.

„Munca noastră nu s-a încheiat”, le-a spus Rob Jetten reporterilor, după șapte ore de discuții de criză cu liderii partenerilor de coaliție.

La mai puțin de un an de la instalare, coaliția lui Jetten este divizată în privința unui acord prin care opoziția de stânga ar susține planul fiscal pentru 2027, în schimbul unor impozite mai mari pe avere.

Premierul a spus că liderii coaliției vor avea discuții „aprofundate” în acest weekend pentru a găsi soluții de a îmbunătăți relațiile dintre parteneri, asigurând sprijinul pentru propunerile guvernului.

Partidul VVD, unul dintre cele trei formațiuni aflate la guvernare, s-a arătat însă mai puțin optimist. Liderul său, Dilan Yesilgoz, a descris guvernul minoritar drept „un experiment eșuat”.

„Nu putem continua așa. Sperăm să găsim o soluție, dar dacă nu vom reuși, toate cele trei partide vor trebui să tragă concluziile care se impun.”, a declarat Yesilgoz, în cadrul unei conferințe de presă separate.

Disputa privind impozitele pe avere a scos la iveală diviziunile din coaliție

Partidul VVD, care susține mediul de afaceri, s-a opus modificării planului fiscal prin introducerea unor impozite mai mari pe avere.Totuși, partidul de centru D66, condus de Rob Jetten, și creștin-democrații au susținut propunerea.

Joi seara, VVD a votat împotriva planului fiscal al propriului guvern. Cu toate acestea, proiectul a fost aprobat la limită, cu ajutorul voturilor partidelor de opoziție.

Votul a avut loc după luni de negocieri grele privind bugetul, iar asta a demonstrat că partidele din coaliție nu se înțeleg. Guvernul nu are majoritate în Parlament și are nevoie de voturile opoziției pentru a-și aproba propunerile.

De obicei, Olanda este condusă de guverne care au majoritate în Parlament. În ultimii ani, însă, formarea unei majorități a devenit complicată, fiindcă scena politică este tot mai fragmentată, alegătorii își schimbă opțiunile, partidele de centru pierd din susținere.