Măsura a venit la o zi după ce Kim Yo Jong, sora liderului nord-coreean Kim Jong Un, a amenințat că va închide biroul.

Ea a condamnat Elveția pentru impunerea de sancțiuni asupra unei tabere de tineri din estul Coreei de Nord.

Acestea ar fi fost impuse din cauza presupusului său rol în transferul copiilor din zonele ocupate de Rusia din Ucraina, potrivit The Independent.

Agenția Centrală de Știri din Coreea de Nord a declarat că un înalt oficial al Ministerului de Externe l-a convocat pe Astier Sylvain, șeful biroului diplomatic elvețian deschis la Phenian luna trecută.

Acestuia i-a înmânat o notificare prin care solicita închiderea biroului și plecarea sa.

I-a fost spus să părăsească țata în semn de protest față de sancțiunile elvețiene impuse taberei internaționale pentru copii Songdowon din Wonsan, potrivit sursei citate.