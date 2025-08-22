Ungaria și Slovacia rămân fără petrol o săptămână după ultimul atac ucrainean asupra Rusiei

Un atac ucrainean lansat joi noapte asupra stației de pompare Unecha, parte esențială a conductei Druzhba – care asigură transportul petrolului rusesc spre Europa, a întrerupt temporar fluxurile către Ungaria și Slovacia. Ambele guverne au avertizat vineri că aprovizionarea cu petrol ar putea fi oprită pentru cel puțin cinci zile și au cerut intervenția urgentă a Comisiei Europene pentru garantarea securității energetice.

„Realitatea fizică și geografică este că, fără această conductă, aprovizionarea sigură a țărilor noastre pur și simplu nu este posibilă”, au transmis miniștrii de externe ungar și slovac, Péter Szijjártó și Juraj Blanár, într-o scrisoare comună adresată Bruxelles-ului, citată de Reuters.

A doua întrerupere în câteva zile

Atacul reprezintă a doua întrerupere a fluxurilor în doar o săptămână, după ce transporturile au fost deja blocate luni și marți. Armata ucraineană a confirmat că a lovit din nou stația Unecha, obiectiv strategic pentru transportul de petrol rusesc către Europa.

Comandantul forțelor ucrainene de drone, Robert Brovdi, a publicat pe rețelele sociale imagini cu un incendiu de proporții la instalația rusească. Informația a fost confirmată și de guvernatorul regiunii Briansk, Aleksandr Bogomaz, care a declarat că „un atac combinat cu rachete HIMARS și drone a provocat un incendiu la o instalație de combustibil din districtul Unecha”, precizând că flăcările au fost stinse ulterior.

Budapesta reacționează la oprirea petrolului rusesc

„Acesta este un nou atac asupra securității noastre energetice”, a subliniat ministrul ungar de externe Péter Szijjártó, într-un mesaj postat pe Facebook, referindu-se la atacul ce a provocat oprirea transportului de petrol rusesc.

Uniunea Europeană și-a redus masiv importurile energetice din Rusia după invazia din 2022 și își propune să renunțe complet la petrolul și gazul rusesc până în 2027. Totuși, Ungaria și Slovacia se opun acestui plan, susținând că economiile lor depind de resursele Moscovei și avertizând că astfel de atacuri pun în pericol stabilitatea lor energetică.