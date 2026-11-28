Sogand Moshtareki, căsătorită la 13 ani, a fost ucisă în provincia Kerman. Născuse cu doar zece zile înainte. Cazul este relatat de Il Messaggero.

Tânăra îi ceruse voie soțului, un bărbat de 20 de ani, să își viziteze familia.

Închisă în casă

Soțul a mărturisit crima și a invocat „neînțelegeri în familie”, susține Comitetul femeilor din Consiliul Național al Rezistenței din Iran (NCRI). Organizația Iran Human Rights afirmă că bărbatul ar fi fost arestat.

Tatăl fetei a povestit că soțul nu o lăsa să țină legătura cu familia. De fiecare dată când pleca, o încuia în casă. Adolescenta abia supraviețuise unui accident rutier și încă se recupera când a născut.

În aceeași zi a fost ucisă și Sepideh Raeisi, o tânără de 21 de ani însărcinată în patru luni. Și ea fusese măritată la 13 ani. Soțul a împușcat-o după ce a cerut divorțul. Femeia a fost rănită, iar sarcina nu a putut fi salvată.

Fetițe mirese

În Iran, fetele se pot căsători legal de la 13 ani. Cu acordul tatălui sau al unui judecător, chiar de la aproape nouă ani.

În 2020, peste 31.000 de fete între 10 și 14 ani s-au căsătorit în Iran, potrivit statisticilor oficiale. Cifra reală e considerată mai mare, pentru că multe căsătorii nu sunt înregistrate.

Numai în octombrie 2026, NCRI a semnalat 24 de femei ucise în Iran. Cele mai multe au murit acasă, ucise de bărbați pe care îi cunoșteau. Postul Iran International a numărat cel puțin 84 de femei și fete ucise între 21 martie și 13 octombrie.